Какие задачи Токаев поставил перед новым акимом Алматы, озвучил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов представил активу Алматы нового акима города Дархана Сатыбалды, передает NUR.KZ с ссылкой на пресс-службу правительства.

На встрече он озвучил приоритетные задачи, поставленные главой государства перед новым руководством мегаполиса.

"Премьер-министр отметил, что главой государства перед акиматом города поставлены задачи по обеспечению социально-экономического развития и диверсификации структуры экономики, дальнейшей модернизации инженерной инфраструктуры и расширению общественных пространств. Также даны поручения в области дорожно-транспортной системы, экологии, обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора, креативной индустрии", - говорится Телеграм-канале правительства.

Напомним, сегодня состоялось заседание депутатов маслихата VIII созыва, на котором депутаты одобрили его кандидатуру.

Сегодня же Ерболат Досаев был освобожден от должности акима Алматы. Соответствующий указ также подписал президент. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.

До этого Сатыбалды возглавлял Туркестанскую область. Ранее он также работал в Администрации Президента, Министерстве иностранных дел и занимал дипломатические посты за рубежом.

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