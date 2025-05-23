Карабаев ответил на обвинения ассоциации перевозчиков в "лоббировании интересов инокомпаний"

Президент Национальной ассоциации перевозчиков на правчасе в сенате напомнил министру транспорта о спорном приказе в сфере регулирования автоперевозок, передает корреспондент NUR.KZ.

Павел Телицын напомнил, что в феврале ассоциация обратилась в Министерство транспорта "по поводу критической ситуации, которая сложилась в сфере автомобильного транспорта" в РК.

"Впоследствии в ваш адрес было направлено обращение 550 перевозчиков Казахстана о не поддержке нами приказа министра транспорта №239 от 10 июля 2024 года и отдельных положений, которые вступили в силу 15 января 2025 года.

Мы считаем, что данный приказ лоббирует интересы иностранных компаний в Казахстане и перепродавцов "дозволов". Выводы перевозчиков были подтверждены поверками различных ведомств, в частности, Генеральной прокуратурой и Министерством финансов РК", - отметил спикер.

По словам Телицына, проанализировав мнение сотен казахстанских перевозчиков и иностранных коллег, в ассоциации пришли к следующему выводу.

"Казахстан стал геополитической страной в сфере транзитных перевозок. Только бланков иностранных разрешений, выданных китайской стороной для казахстанских перевозчиков в 2024 году, практически 250 тысяч "дозволов". Это 250 тысяч перевозок.

Средняя цена между дальним зарубежьем и Россией, получилась где-то 16 тысяч долларов на один кругорейс. Что это значит? Если мы 250 тысяч перевозок умножим на эту сумму, получим 4 миллиарда долларов. Это очень серьезные деньги, которые могли бы пойти на развитие нашей экономики, транспортного потенциала страны.

Но фактически у нас получается, что большинство этих денег начали выводить релоканты наши, которые здесь зарегистрировали фирмы, открыли БИНы, ни копейки не вкладывая в Республику Казахстан, начали делать перевозки транзитные и все деньги выводить за рубеж", - заявил Телицын.

По его словам, по данным на statnet, 21 компания, осуществляющая перевозки в направлении Республики Казахстан, является фирмой-релокантом.

"Ни одной казахстанской фирмы нет. Объем перевозок просто зашкаливает. Практически 50% всего этого оборота идет на эти фирмы.

Мы также проанализировали налоговую нагрузку этих фирм, может, действительно они большие налоги платят, но они, оказывается, платят меньше 2% - 1,9%, 1,7%, некоторые 0%. Вот такие у нас инвесторы. И они зашли именно в наш рынок, в дефицитные "дозволы", которых не хватает отечественным перевозчикам.

Единственная страна в мире, которая инвестиции принимает в дефицитные направления, где нашим отечественным перевозчикам не хватает "дозволов". Это нонсенс нашей страны, и мы никогда не поддержим вот эти выводы Министерства транспорта", - подчеркнул президент Национальной ассоциации перевозчиков Казахстана Павел Телицын.

В ответ министр транспорта Марат Карабаев заявил, что иностранные бланки разрешений оцифровали, что вызвало недовольство двух категорий перевозчиков. В их числе те, кто ранее имел монопольное положение.

"В наших приказах было написано, что иностранные бланки разрешений выдаются по исторической памяти. То есть компании, которые ранее получали эти бланки, они же получают до 70%, а остаток в 30% выдается другим компаниям. Сейчас это монопольное положение устранено.

Вторые, кому не нравится - это те, кто занимались перепродажей, то есть получали бланки и перепродавали их.

Мы поставили два требования: чтобы получить такой бланк, нужно показать за последние 6 месяцев две товарно-транспортные номенклатуры о перевозке грузов, то есть за каждый квартал по одной.

После того, как это требование было введено, количество автотранспортных средств, которые имели доступ для получения иностранных бланков разрешения, снизилось от 90 до 33 тыс.", - сказал он.

Таким образом, по его словам, 57 тыс. автотранспортных средств априори не занимались перевозкой, так как не смогли предъявить товарно-транспортную номенклатуру.

Добавим, также сегодня глава Министерства транспорта РК Марат Карабаев в кулуарах сената рассказал, как отреагировал на выговор от президента, и ответил, планирует ли теперь подать в отставку.

Еще он рассказал, на каком этапе расследование крушения самолета авиакомпании AZAL, произошедшего в декабре близ Актау.

Добавим также по теме автомобильных перевозок, вчера Департамент госдоходов по ЗКО сообщал, что с 19 по 30 мая на автомобильных пунктах пропуска "Сырым" и "Таскала" возможно скопление транспортных средств в связи с ремонтными работами с российской стороны.

Ранее до этого "КазАвтоЖол" предупредил автомобилистов о закрытии участка трассы "Актобе - Уральск - граница РФ (пункт пропуска Сырым)".