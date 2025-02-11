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Участок трассы в ЗКО, ведущей к границе России, закроют из-за реконструкции

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Шлагбаум закрыт
Шлагбаум. Иллюстративное фото: pixabay.com

"КазАвтоЖол" предупредил автомобилистов о закрытии участка трассы "Актобе-Уральск-граница РФ (пункт пропуска Сырым)" с завтрашнего дня, 12 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

С 12 февраля 2025 года на участке автодороги KAZ-10 "Актобе-Уральск-граница РФ (пункт пропуска Сырым)" км 263-265 вводится ограничение движения в связи с реконструкцией транспортной развязки, пояснили в "КазАвтоЖол".

Подчеркивается, что движение будет организовано по временной объездной дороге длиной 2,2 км, расположенной слева от основной трассы "Актобе-Уральск-граница РФ".

"В Западно-Казахстанской области реализуется проект реконструкции автодороги республиканского значения "Подстепное-Федоровка-граница РФ" км 0-36, которая примыкает к автодороге "Актобе-Уральск-граница РФ». Подрядчик, выполняющий строительные работы по данному проекту, приступает к основному этапу строительства транспортной развязки типа "клеверный лист", включающему возведение насыпи и путепровода", - говорится в сообщении компании.

В январе "КазАвтоЖол" предупредил казахстанских автомобилистов о том, что дорога Кызылорда - Аральск стала платной - с 26 января за проезд стали взимать плату.

Всего же в Казахстане функционирует 17 платных участков общей протяженностью 3221 км.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219874-uchastok-trassy-v-zko-vedushchey-k-granice-rossii-zakroyut-iz-za-rekonstrukcii/