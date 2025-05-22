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Казахстанцев предупредили о возможных скоплениях на границе Казахстана и России

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Граница
Граница. Фото: gov.kz

С 19 по 30 мая на автомобильных пунктах пропуска "Сырым" и "Таскала" возможно скопление транспортных средств в связи с ремонтными работами с российской стороны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДГД по ЗКО.

В Instagram-аккаунте Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области сообщили, что в автомобильном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации "Маштаково" с 19 по 29 мая будут осуществляться ремонтные работы по восстановлению основания инспекционно-досмотрового комплекса, расположенного на направлении выезда из Российской Федерации в Республику Казахстан.

Также в период с 19 по 30 мая планируется проведение ремонта дорожного полотна в двухстороннем автомобильном пункте пропуска "Теплое".

"На период проведения работ пункты пропуска будут функционировать в штатном режиме, каких-либо изменений в порядке функционирования не предусмотрено.

Исходя из вышеуказанного возможно возникновение скопления транспортных средств в окружении автомобильных пунктов пропуска "Сырым", "Таскала", - сообщили в ведомстве.

В целях недопущения скопления перевозчиков АТС просят выбирать альтернативные маршруты при пересечении государственной границы.

Напомним, до этого "КазАвтоЖол" предупредил автомобилистов о закрытии участка трассы "Актобе-Уральск-граница РФ (пункт пропуска Сырым)".

В мае автомобильные пункты пропуска также закрывали на границе Казахстана с Китаем.

И пункт пропуска "Тажен" на границе Казахстана и Узбекистана в период проведения реконструкции закрывали на 3 месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247738-kazahstancev-predupredili-o-vozmozhnyh-skopleniyah-na-granice-kazahstana-i-rossii/