Токаеву доложили о создании управлений по защите прав детей при акиматах

Глава государства принял уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву. Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе по защите прав детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам Закиевой, за последние два года принят ряд мер, разработаны программы и законы, направленные на обеспечение безопасности и защиту прав детей, профилактику насилия, суицидов и подростковой преступности. В рамках данной работы уполномоченным по правам ребенка инициировано 120 поправок в законодательство.

"В текущем году был проведен мониторинг ситуации в 13 регионах и 73 населенных пунктах, включая анонимные опросы детей в 272 учреждениях и посещение 173 семей. По его итогам выявлено 171 нарушение в реализации норм принятых законов и функционировании системы защиты прав детей.

Изучение ситуации в регионах подтвердило эффективность работы 112 центров поддержки семей, которые выполняют важную роль в профилактике семейно-бытового насилия и нарушений прав детей", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что сейчас ведется работа по созданию управлений по защите прав детей при акиматах областей, а также закреплению их функции в новом законопроекте.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы подготовки программы "Дети Казахстана", обеспечения онлайн-безопасности и защиты персональных данных несовершеннолетних.

"Президент подчеркнул важность консолидации усилий местных исполнительных органов и региональных уполномоченных для укрепления системы гарантий защиты прав детей и формирования комплексной поддержки детей, а также поручил проработать дополнительные меры по развитию инклюзивного образования в школах", - добавили в Акорде.

Напомним, о создании управлений Динара Закиева сообщила в конце апреля текущего года. По ее словам, в областях будут создаваться управления по охране прав детей, а также отделы в районах.

Отмечается, что новые управления хотят создать за счет вывода из структуры управлений образования при акиматах органов опеки и попечительства.

"Теперь на полмиллиона детей 100 сотрудников, а не 5-8, как было раньше", - объясняла Закиева.

В сентябре прошлого года Динара Закиева на фоне происходящих в школах Казахстана событий, связанных с буллингом среди детей, заявила о необходимости возврата в каждую школу инспекторов.

А в декабре 2024 года омбудсмен Закиева предложила законодательно запретить оставлять детей одних дома.

Осенью 2023 года правительство сообщило, что в Казахстане планируется создание единого контакт-центра BalaQorgau для защиты детей от насилия и профилактики суицида.