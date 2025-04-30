Управления по охране прав детей хотят создать в каждой области Казахстана

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила, что в областях Казахстана создадут управления по охране прав детей, передает NUR.KZ.

Публикация о создании управлений Динара Закиева опубликовала на своей странице в Instagram.

"Самая главная новость для защиты детей - в областях будут создаваться управления по охране прав детей, а также отделы в районах", - написала Закиева.

Отмечается, что новые управления хотят создать за счет вывода из структуры управлений образования при акиматах органов опеки и попечительства.

"Теперь на полмиллиона детей 100 сотрудников, а не 5-8, как было раньше", - сказано в опубликованном ею скриншоте документа.

В сентябре прошлого года Динара Закиева на фоне происходящих в школах Казахстана событий, связанных с буллингом среди детей, заявила о необходимости возврата в каждую школу инспекторов.

А в декабре 2024 года омбудсмен Закиева предложила законодательно запретить оставлять детей одних дома.

Осенью 2023 года правительство сообщило, что в Казахстане планируется создание единого контакт-центра BalaQorgau для защиты детей от насилия и профилактики суицида.