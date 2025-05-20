Токаев предложил присвоить академический статус двум театрам и филармонии в Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства в Акорде состоялось торжественное мероприятие.

Президент выразил признательность деятелям культуры отрасли, которые вносят неоценимый вклад в обогащение духовного мира, сохранение самобытности нашего народа.

"Культура определяет облик нации. Весь мир знакомится с нашей страной, прежде всего, через наше искусство.

Мы - прямые наследники уникальной культуры Великой степи. Непревзойденные произведения, созданные на казахской земле, сыграли важную роль в формировании национальной идентичности.

Ныне наша самобытная культура обретает всемирное признание. Наши талантливые музыканты достойно выступают на самых престижных мировых сценических площадках.

Казахстанские кинематографисты, участвующие в различных международных фестивалях, получают высокую оценку экспертов.

В Астане успешно прошли Всемирные игры кочевников. Город Актау был объявлен культурной столицей тюркского мира.

Кроме того, начался перевод нашего духовного наследия в цифровой формат. Недавно на самые популярные международные платформы было загружено полторы тысячи кюев, песен, лучших образцов фольклорного наследия нашего народа. Популяризация национального искусства осуществляется и через креативную индустрию", - сказал президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, государство неизменно уделяет особое внимание развитию сферы искусства, поскольку от уровня развития культуры зависит и состояние духовности в стране.

"Только в прошлом году построено 45 новых объектов культуры. Эта работа получит свое продолжение.

Одним из главных столпов нашей духовной жизни является театр. На заседании Национального курултая в Бурабае поручено сделать упор на развитие театров в регионах.

Большинство театров нуждаются в капитальном ремонте, некоторым нужны новые здания. Считаю целесообразным привлечь к данной работе предпринимателей и меценатов. Это распространенная практика во всем мире. Желающих инвестировать в такие проекты немало. Призываю представителей бизнеса принять участие в развитии нашей духовности", - отметил глава государства.

Президент обратил внимание на то, что в стране действует большое количество очагов культуры, деятельность которых на протяжении многих лет получает высокие оценки зрительской аудитории.

"В этой связи считаю необходимым присвоить статус "академический" Казахскому драматическому театру имени Бикен Римовой, Алматинскому государственному театру кукол и Филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева. Уверен, данное решение будет способствовать выводу на новый уровень деятельности творческих коллективов", - сказал глава государства.

Напомним, в прошлом году, президент Касым-Жомарт Токаев также, в преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства, присвоил различные награды казахстанским деятелям.

Еще глава государства сообщил, что трем ведущим музеям страны будет присвоен национальный статус.

Добавим по алматинским театрам, ранее в январе стало известно, что в Алматы реконструируют театр им. Н. Сац. В акимате сообщали, что здание, построенное в 80-х годах, ни разу капитально не ремонтировалось. На реконструкцию театра выделили 21,7 млрд тенге.

В марте в акимате Алматы рассказали подробности реконструкции здания Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Натальи Сац.

В начале апреля аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района рассказал, что окончание работ запланировано на июнь 2026 года.