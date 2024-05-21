Трем ведущим музеям Казахстана будет присвоен национальный статус, заявил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня на церемонии награждения работников культуры и искусства объявил о присвоении национального статуса трем музеям страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства сообщил, что трем ведущим музеям страны будет присвоен национальный статус.

"Согласно современным требованиям, музей должен стать передовым институтом, способствующим модернизации общественного сознания. Молодое поколение должно глубоко познавать свою историю и традиции и извлекать уроки из прошлого.

В целом, в стране проводится большая и кропотливая работа по сохранению и приумножению историко-культурного наследия. Недавно, впервые за многие годы, был значительно расширен Национальный перечень нематериального культурного наследия. Прорабатывается вопрос включения в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО наших национальных традиций "салбурын" и "беташар", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.