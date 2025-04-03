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Когда завершат реконструкцию театра имени Сац в Алматы, рассказал Досаев

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Реконструкция театра им. Н. Сац
Реконструкция театра им. Н. Сац. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района рассказал о том, когда закончится реконструкция театра для детей и юношества имени Сац, передает NUR.KZ.

"В марте 2025 года мы приступили к реализации очень значимого проекта для Алматы – реконструкции Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац. и строительства его новых сцен. Окончание работ запланировано в июне 2026 года", - сообщил аким.

Кроме того, в мае этого года завершится заключительный этап благоустройства озера Сайран. Ерболат Досаев выразил уверенность, что Сайран станет одним из самых привлекательных дестинаций для посещения жителями и гостями города/

Также планируется до октября этого года завершить работы по благоустройству и озеленению улиц Утеген батыра и Жубанова по принципу "от фасада до фасада".

"В рамках предусмотренных 6 млрд тенге планируется создание зон для отдыха и спорта, детских игровых площадок, установка видеокамер, светильников и урн, обустройство пешеходных, парковочных зон и озеленение", - заключил аким.

Ранее в акимате Алматы рассказали подробности реконструкции здания Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Натальи Сац.

Кроме того, сообщалось, что в мае 2025 года будет проведена реконструкция Атакента, а также будут отремонтированы фонтаны на Площади Республики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232675-kogda-zavershat-rekonstrukciyu-teatra-imeni-sac-v-almaty-rasskazal-dosaev/