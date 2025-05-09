Олжас Бектенов возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову

Олжас Бектенов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику знаменитому летчику-штурмовику, генерал-майору авиации РК Талгату Бегельдинову, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Премьер-министр Олжас Бектенов в честь празднования 80-летия Великой Победы принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику знаменитому летчику-штурмовику, генерал-майору авиации РК, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову.

Отмечается, что за годы войны Талгат Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов, проведя в небе около 500 часов. На счету летчика-штурмовика - 7 сбитых вражеских самолетов и большое количество техники.

В результате успешных разведывательных операций Талгат Бегельдинов признан одним из лучших воздушных следопытов. Неоценим вклад Героя в развитие гражданской авиации Казахстана, строительство инфраструктуры и подготовку профессиональных кадров.

Минутой молчания была почтена память фронтовиков и всех погибших в годы войны.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы. Поздравительный текст опубликовала Акорда.

До этого, 7 мая, главы государства - Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Казахстана выступил на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы.

Также президент отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу и высказался о том, что искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы недопустимо.

В рамках парада копию Знамени Победы, водруженного Кошкарбаевым на Рейхстаг, торжественно вынесла на площадь группа знаменосцев Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву, где примет участие в параде к 80-летию Победы, а также проведет несколько встреч.