Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Олжас Бектенов возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову

Опубликовано:

Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: t.me/KZgovernment

Олжас Бектенов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику знаменитому летчику-штурмовику, генерал-майору авиации РК Талгату Бегельдинову, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Премьер-министр Олжас Бектенов в честь празднования 80-летия Великой Победы принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику знаменитому летчику-штурмовику, генерал-майору авиации РК, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову.

Отмечается, что за годы войны Талгат Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов, проведя в небе около 500 часов. На счету летчика-штурмовика - 7 сбитых вражеских самолетов и большое количество техники.

В результате успешных разведывательных операций Талгат Бегельдинов признан одним из лучших воздушных следопытов. Неоценим вклад Героя в развитие гражданской авиации Казахстана, строительство инфраструктуры и подготовку профессиональных кадров.

Минутой молчания была почтена память фронтовиков и всех погибших в годы войны.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы. Поздравительный текст опубликовала Акорда.

До этого, 7 мая, главы государства - Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Казахстана выступил на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы.

Также президент отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу и высказался о том, что искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы недопустимо.

В рамках парада копию Знамени Победы, водруженного Кошкарбаевым на Рейхстаг, торжественно вынесла на площадь группа знаменосцев Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву, где примет участие в параде к 80-летию Победы, а также проведет несколько встреч.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2243346-olzhas-bektenov-vozlozhil-cvety-k-pamyatniku-talgatu-begeldinovu/