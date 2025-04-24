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"Говорят на казахском, отмечают Наурыз": Токаев об уехавших из Казахстана земляках

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Дети танцуют на празднике
Наурыз. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Ассамблеи народа Казахстана, высказался о казахстанцах, проживающих за рубежом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как отметил Токаев, Казахстан - историческая Родина казахов, волею судеб родившихся и выросших за рубежом.

"Казахи, проживающие за пределами нашей страны, в большинстве своем знают родной язык и соблюдают традиции предков. Единство страны - это, прежде всего, единство всех казахов. Во-вторых, единство страны - это единство всех этносов, населяющих священную казахскую землю. Мы всегда говорим об этом.

Когда-то в Казахстан были насильно депортированы миллионы людей. Казахи никого из них не считали чужаками, а принимали как братьев. Переселенцев приютили в своих домах, делили с ними кусок хлеба. Миллионы потомков того поколения сейчас являются полноправными гражданами Казахстана. Они внесли большой вклад в развитие нашего государства и служат на благо страны", - отметил президент.

Он добавил, что после обретения казахским народом Независимости многие соотечественники обрели возможность вернуться на свою землю. Из Казахстана немало людей также вернулось на историческую родину.

"Около 4 миллионов наших земляков переехали в Германию, Польшу, Израиль. Многие из них не забывают доброту и заботу казахского народа. Они говорят на казахском языке, поют казахские песни, соблюдают казахские обычаи и традиции, каждый год отмечают Наурыз. Они вывешивают флаг Казахстана над своими домами, показывая свою привязанность к нашей стране.

Можно сказать, что все граждане Казахстана, все наши соотечественники, проживающие за рубежом, - это одна большая семья. Укрепление семейных ценностей - это основа стабильного и гармоничного общества, залог светлого будущего нашей страны. Именно в семье формируется всесторонне развитая личность, ответственный гражданин, настоящий патриот", - считает Токаев.

Он призвал казахстанцев относиться с уважением и признанием ко всем праздникам, которые отмечаются в каждой семье, в каждом доме в нашей стране.

"Один из таких поистине всенародных праздников - Наурыз. В этом году благодаря новому формату празднования Наурыз прошел по-особенному. Во всех регионах царила неповторимая атмосфера единения и весеннего настроения. Так в нашем обществе формируются и укореняются новые созидательные традиции", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня мы рассказывали, что в 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 3 203 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись более 1 млн 151 тыс. этнических казахов.

А в феврале сообщалось, что в 2024 году в Казахстан переехали почти 30 тыс. человек, при этом из страны уехали почти 13 тыс. жителей.

Добавим также, что с 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыз мейрамы в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проходят с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Наурыз - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе. Подробнее об истории праздника и традициях празднования в Казахстане мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2238894-poyut-kazahskie-pesni-soblyudayut-tradicii-tokaev-ob-uehavshih-iz-kazahstana-zemlyakah/