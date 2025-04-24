Более 1 млн этнических казахов вернулись на историческую родину

С момента обретения Казахстаном независимости более 1,1 млн кандасов вернулись на историческую родину, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

В Министерстве труда и социальный защиты населения сообщили, что в 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 3 203 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись более 1 млн 151 тыс. этнических казахов.

"48,1% кандасов, прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Китая, 39,5% - из Узбекистана, 5,8% - из Туркменистана, 2,5% - из Монголии, 1,9% - из России и 2,2% - из других стран.

По состоянию на 1 апреля 2025 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,7%, несовершеннолетние - 31,1% и пенсионеры ‐ 8,2%", - рассказали в Минтруда.

Кроме того, 17,9% кандасов имеют высшее образование, 27,8% - среднее специальное образование, 52,9% - общее среднее образование, и 1,4% не имеют образования. Для расселения кандасов определены Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

"Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек", - сообщили в министерстве.

Также в Минтруда добавили, что кандасам ежемесячно в течение одного года выплачивают от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).

Ранее мы писали, что в Казахстане существует программа по переселению граждан и кандасов в трудодефицитные регионы. Кандасы и внутренние переселенцы, которые решились на такой шаг, могут рассчитывать на поддержку от государства.

Главным стимулом для переезда стали сертификаты экономической мобильности (СЭМ), которые используются для покупки жилья на новом месте.

Как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", для получения статуса в общем порядке и статуса на основании согласия местного исполнительного органа на присвоение статуса кандаса через загранучреждения РК:

автобиография (в произвольной форме); копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (при наличии), с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык (свидетельства о рождении, заграничный паспорт, удостоверение лица без гражданства или другие официальные документы специальных органов страны исхода этнических казахов подтверждающие национальность претендентов); копии документов, устанавливающих соответствие заявителя условиям.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов (за исключением автобиографии) возвращаются заявителю.