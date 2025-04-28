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Как планируют развивать города Қонаев и Алатау, доложили Токаеву

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Касым-Жомарт Токаев и Марат Султангазиев
Касым-Жомарт Токаев и Марат Султангазиев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Алматинской области Марата Султангазиева о социально-экономическом развитии региона за І квартал 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, объем промышленного производства в регионе составил 507,9 млрд тенге, а объем продукции сельского хозяйства достиг 97,4 млрд тенге. Количество субъектов малого и среднего бизнеса достигло 146,2 тысячи, показав рост на 7,7%.

"С начала года запущено 12 промышленных проектов, включая расширение производственной площадки GALANZ bottlers, строительство Бартогайской ГЭС-28 и каскада малых ГЭС на реке Шарын.

На стадии реализации находятся 122 проекта на сумму 2,4 трлн тенге с созданием 36 776 рабочих мест", - сказано в сообщении.

Отдельно аким доложил о развитии городов Қонаев и Алатау. Сообщается, что в областном центре внедряется система Smart Qonaev, ведется реконструкция дорог и инженерных сетей. Кроме того, начаты корректировка генерального плана и проектирование инфраструктуры города Алатау.

В рамках нацпроекта "Комфортная школа" возводятся 17 школ, планируется строительство 19 школ через ГЧП и капитальный ремонт 91 объекта образования в 2025-2027 годах.

"Касым-Жомарт Токаев отметил важность качественной и своевременной реализации всех намеченных планов по развитию областного центра – города Қонаев, нового города Алатау и в целом Алматинской агломерации.

Глава государства поручил уделить особое внимание укреплению потенциала индустриальных зон и СЭЗ Аlatau, а также строительству коммунальных и дорожных сетей в населенных пунктах", - сказано в сообщении.

Напомним, Марат Султангазиев стал акимом Алматинской области стал в июне 2022 года. В декабре прошлого года Султангазиев прокомментировал вопрос о том, готов ли он подать в отставку из-за трагедии в Талгаре.

Помимо этого он рассказал, чем город Алатау будет похож на Сингапур. Также в конце прошлого года стал известен размер заработной платы главы региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2238816-tokaev-prinyal-akima-almatinskoy-oblasti-marata-sultangazieva/