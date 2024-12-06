Назван размер зарплаты акима Алматинской области

Пресс-секретарь акима Алматинской области Марата Султангазиева раскрыла размер заработной платы главы региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным руководителя пресс-службы акима Алматинской области Жанны Арынбековой, оклад главы региона превышает 2 миллиона тенге. Такую сумму он получает благодаря почти 20-летнему опыту на государственной службе.

"Оплата труда акима области начисляется на основании постановления правительства РК от 16 октября 2017 года "Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета".

Согласно схеме должностных окладов политических и административных государственных служащих должностной оклад акима Алматинской области при стаже работы свыше 18 лет составляет 2 414 264 тенге", - рассказала пресс-секретарь главы региона корреспонденту NUR.KZ.

Напомним, Марат Султангазиев занимает кресло акима Алматинской области с июня 2022 года. До этого он работал первым вице-министром финансов РК.

Ранее также в пресс-службе акимата города Қонаева сообщили заработную плату градоначальника Асхата Бердиханова. Аким ежемесячно получает свыше одного миллиона тенге.

Его заместители Толеген Кенжебеков, Жансултан Оналбаев и Сауле Нурсолтанова зарабатывают от 610 до 635 тыс. тенге в месяц.