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За рубежом благополучие Казахстана никого не волнует, заявил Токаев

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

На ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о проплаченных атаках с политической подоплекой из-за рубежа, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Мы пресекали и будем жестко пресекать любые провокации и инсинуации, направленные на подрыв межэтнического согласия и мира в нашей стране, от кого бы они ни исходили. Приходится констатировать, что, позиционируя себя поборниками свободы слова, отдельные якобы правозащитные организации, блогеры и журналисты пытаются везде и во всем искать в Казахстане негативную политическую подоплеку, по сути, устраивают провокации.

Это касается и бывших граждан Казахстана, уехавших за рубеж и ведущих оттуда проплаченные атаки на наш народ, пытающихся даже шантажировать наши государственные органы. Сегодня для многих уже не секрет, что тем самым они просто-напросто отрабатывают выделенное им иностранное финансирование. Демократия, так сказать, на зарубежные деньги. Надо четко понимать, что за рубежом благополучие нашей страны, в том числе развитие демократии за рубежом по большому счету никого не волнует", - заявил Токаев.

Президент Казахстана добавил, что последние разоблачения деятельности зарубежных неправительственных организаций "показали их циничность, алчность и равнодушие к Казахстану", а также "высветили темные стороны" некоторых известных казахстанцев-грантополучателей.

"Мы не говорим, что в Казахстане нет проблем. Они, конечно, имеются, как и в других странах, но мы будем решать их не по чьим-то методичкам, а в соответствии со своим законодательством и национальными интересами", - добавил Токаев.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Ассамблеи народа Казахстана, высказался о провокациях в казахстанском обществе. Он подчеркнул, что никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить.

Также президент сообщил, что в Казахстане более 500 улиц назовут в честь героев ВОВ. Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев высказался о казахстанцах, проживающих за рубежом.

Также во время выступления Токаев высказался об отношениях Казахстана с Россией и Китаем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2238807-za-rubezhom-blagopoluchie-kazahstana-nikogo-ne-volnuet-zayavil-tokaev/