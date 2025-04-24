В Казахстане более 500 улиц назовут в честь героев ВОВ

Касым-Жомарт Токаев во время выступления на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана сообщил, что более 500 улиц в стране назовут в честь героев ВОВ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Токаев напомнил, что через две недели в Казахстане отметят 80-летний юбилей Победы и отметил, что она имеет всемирно-историческое значение.

"Казахстанские фронтовики и труженики тыла, весь народ заплатили за нее огромную цену. И по сей день Великая Победа - это урок и напоминание всем народам и особенно политикам, к каким трагическим последствиям может привести безответственная политика, основанная на ксенофобии, расовом и национальном превосходстве, пренебрежении основными принципами международного права.

На днях по моему поручению Республиканская ономастическая комиссия приняла решение назвать более 500 улиц в населенных пунктах по всей стране в честь уроженцев этих мест – героев войны, чьи имена незаслуженно оставались в тени. В первую очередь, речь идет о новых улицах и улицах, названия которых повторяются. Этим решением мы подчеркиваем наше бережное отношение к памяти о Великой Победе, ее непосредственных участниках", - сказал президент.

Он добавил, что для жителей страны память о войне - это, прежде всего, память о героях, их самоотверженности, мужестве, верности долгу и присяге. Мы будем всегда чтить подвиг наших соотечественников, которые проявили беспримерную отвагу и стойкость во время той страшной войны.

"О подготовке к празднованию 80-летия Победы я объявил заблаговременно, более года назад. Мы приняли и сейчас реализуем специальный план "Ұлы Жеңіс: ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі", которым предусмотрено около двух тысяч памятных, научно-исследовательских, просветительских и других мероприятий. И, конечно, особое внимание мы уделяем нашим дорогим ветеранам, которые всегда окружены заботой государства и общества.

Кульминацией празднования юбилея Великой Победы в нашей стране станет масштабный военный парад. Его проведение имеет непреходящее значение. Это не только дань памяти нашим фронтовикам и труженикам тыла, но и символ крепости нашего национального духа, что в условиях беспрецедентной геополитической напряженности обретает особое значение", - сообщил Токаев.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Ассамблеи народа Казахстана, высказался о провокациях в казахстанском обществе. Он подчеркнул, что никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить.

Также Токаев высказался о проплаченных атаках с политической подоплекой из-за рубежа. Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев высказался о казахстанцах, проживающих за рубежом.

Во время выступления Токаев также высказался об отношениях Казахстана с Россией и Китаем.