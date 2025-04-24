Токаев: Никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить

Сегодня Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Ассамблеи народа Казахстана, высказался о провокациях в казахстанском обществе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как отметил президент, сегодня около 80 процентов выпускников сдают ЕНТ на государственном языке. Более 70% первоклассников в этом году начнут обучение на казахском языке.

"И, само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону.

Говоря о провокаторах, имею в виду не только, так сказать, "доморощенных", но и тех, кто занимается деструктивной деятельностью из-за рубежа по заказу, на деньги иностранных организаций.

В прошлом году на заседании Национального курултая мною были обозначены наши базовые ценности: единство, патриотизм, Независимость, согласие. С этого все начинается.

Хочу еще раз предупредить: те, кто работают на разъединение и раскол общества, будут отвечать по всей строгости закона, понесут неотвратимое наказание. А те граждане, которые работают на единство и согласие, всегда будут в особом почете", - сказал глава государства.

Напомним, ранее глава государства уже высказывался о казахском языке, говоря о важности его развития. Президент высказывал уверенность, что в скором времени казахский язык станет языком межэтнического общения.

"Мы должны проявлять стратегическую сдержанность и толерантность в этой крайне чувствительной сфере с учетом внешних и внутренних факторов. Но это не исключает повышенного внимания всестороннему развитию государственного языка, который со временем, я в этом уверен, станет языком межэтнического общения", - отмечал президент.