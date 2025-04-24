Токаев высказался об отношениях Казахстана с Россией и Китаем

На ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об отношениях с соседними странами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Россия - главный стратегический партнер и надежный союзник Казахстана. Сотрудничество с Китаем также имеет глубокие корни. Китайский народ никогда не причинял вреда казахскому народу и не сделает этого в будущем. Кыргызы, живущие в горах Алатау, - наши братья. С древних времен мы уважаем узбеков как своих собственных братьев.

Туркмены для нас родственный народ, мы чтим наших общих предков. Мы также испытываем искренние чувства к Азербайджану, с которым разделяем берега древнего Каспийского моря. Одним словом, мы поддерживаем братские отношения со всеми соседними государствами. Между нами нет нерешенных вопросов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что мир и стабильность в Казахстане - это "не подарки, которые нам даровала судьба".

"Это результат нашей сплоченности и наших общих неустанных усилий. Лучшие качества нашего народа особенно ярко проявляются в критические моменты. Мы вновь убедились в этом в прошлом году, когда произошла авиакатастрофа под Актау. Наши граждане устремились на помощь пострадавшим. Они стояли в очередях, чтобы сдать кровь. Они возлагали цветы у посольства Азербайджана. Весь мир восхищался единством и самоотверженностью нашего народа", - добавил президент Казахстана.

Напомним, в начале года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi". В нем он высказался о Владимире Путине и казахстанско-российских отношениях, а также рассказал, как председатель КНР Си Цзиньпин относится к Казахстану.