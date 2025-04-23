Видео со стреляющим из пулемета министром Ариновым прокомментировали в МЧС

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов в кулуарах мажилиса высказался о видео в Сети, где глава ведомства едет на джипе и стреляет из пулемета, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в Instagram-аккаунте Министерства по чрезвычайным ситуациям был опубликован видеоролик, где, судя по описанию, министр, генерал-майор Чингис Аринов провел смотр техники подразделения "Айбат".

На одном из кадров глава ведомства был запечатлен с пулеметом в руках и производил из него выстрелы.

Сегодня в кулуарах мажилиса журналисты поинтересовались у заместителя Чингиса Аринова, зачем МЧС такая военизированная структура. Вице-министр Рамиль Камалов заявил, что такая подготовка бойцов производится в рамках обеспечения безопасности населения.

"Сам я лично участвовал, когда 26 сплошных пожаров было и мы не могли, к сожалению, добраться и оказать помощь населению для того, чтобы нас сопровождали. Потому что органы полиции были тоже заняты в своей сфере, с точки зрения обеспечения общественной безопасности.

И порой мы просто не могли добраться до непосредственно очага и оказать помощь населению в своевременном прибытии и ликвидации пожаров или других чрезвычайных ситуаций", - сказал Рамиль Камалов.

По словам вице-министра, наличие такого подразделения будет способствовать тому, что спасатели "более уверенно будут идти и бороться с теми катаклизмами и чрезвычайными ситуациями, присущими государству".

"Безусловно, основополагающим фактором также является то, что есть сопровождение грузов, которое мы обеспечиваем. Это подразделение будет заниматься непосредственно вопросами сопровождения и обеспечения безопасности.

Второе. Как вы знаете, в наших рядах есть войска гражданской обороны - они практически во многих регионах расположены. И цель такая ставится и главой государства, и правительством, чтобы у нас подразделения гражданской защиты были практически во всех регионах. Эти подразделения также будут обеспечивать и безопасность, и работу при предупреждении ЧС", - резюмировал спикер.

Позже в пресс-службе МЧС рассказали о целях создания взвода охраны "Айбат" в структуре министерства.

"В Комитете гражданской обороны и воинских частей МЧС РК имеется 4 воинских частей гражданской обороны. В 2024 году приказом министра по чрезвычайным ситуациям в данных воинских частях был создан взвод охраны "Айбат". Оно укомплектовано исключительно из числа контрактников - военнослужащих воинских частей ведомства.

Основной задачей нового формирования является выполнение функций по охране пунктов управления в условиях ЧС, сопровождению и охране гуманитарных грузов, что подразумевает применение вооружения и военной техники. Данные функции возложены на военнослужащих воинских частей гражданской обороны", - сообщили в пресс-службе.

В МЧС пояснили, что законом предусмотрены ситуации, в которых возникает необходимость в сопровождении гуманитарных грузов, охране объектов МЧС и обеспечении защиты личного состава и техники при введении режима чрезвычайного положения.

"В настоящее время личный состав проходит плановые занятия по боевой подготовке и к участию в параде, приуроченному к 80-летию ВОВ. В видеоматериале глава ведомства присутствовал на показательных практических занятиях взвода охраны "Айбат", проверив их готовность, слаженность и оснащение. Данный визит носит плановый характер.

МЧС действуют в рамках закона и исключительно в интересах обеспечения безопасности граждан и устойчивости инфраструктуры в условиях ЧС", - добавили в министерстве.

Напомним, 6 февраля 2024 года Касым-Жомарт Токаев назначил Чингиса Аринова министром по чрезвычайным ситуациям. Ранее Аринов занимал пост заместителя начальника Службы государственной охраны РК - начальника Службы охраны президента РК.

Позже Аринов прокомментировал свое назначение. Он заверил, что у него достаточно опыта для того, чтобы возглавить МЧС.

Мы также писали, что летом прошлого года на одном из заседаний правительства главу МЧС спросили о стоимости его часов. Журналисты заявили, что глава министерства носит на руке "годовую зарплату" спасателей в виде дорогих часов.

"Насчет часов за два миллиона - это тоже преувеличено. (…) Однозначно не два миллиона. Абсолютно не знаю, сколько они стоят, но точно это стандартные часы, которые были мне подарены", - прокомментировал эти заявления Аринов.

После этого журналисты NUR.KZ решили поискать похожие часы в интернете и узнать приблизительную стоимость. Так, модель часов, которые часто носит глава МЧС Чингис Аринов, и которые можно увидеть на фотографиях с мероприятий с ним, похожи на умные часы от марки Garmin модели MARQ Athlet.

Конкретно модель MARQ Athlete, как тогда сообщалось, была уже "архивная", но купить их можно было со скидкой часы за 999 999 тенге.