"У вас годовая зарплата спасателя на руке": главу МЧС спросили о стоимости часов

На брифинге в кабмине главу МЧС спросили о стоимости часов на его руке – вопрос был задан в ходе разговора о зарплате, которую получают спасатели в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Чингис Аринов сегодня назвал среднюю зарплату, которую получали спасатели во время паводков в Казахстане.

Министра спросили, зачем от работников МЧС требовали красивого внешнего вида во время этой сложной работы.

"Я думаю, если такие жалобы были… Не скрою, что у нас есть требование, что спасатель должен быть опрятен - тем более те ребята, которые носят погоны. Опрятный вид - это было требование на самом деле. Элементарно, побриться, причесаться, и содержать форму в чистом виде. Такое требование было, потому что мы, как руководство и руководители на местах, организовали необходимые условия для гигиены и для нормального несения служб на местах", - ответил Аринов.

Часы. Фото: primeminister.kz

Главу МЧС спросили, действительно ли спасателям приходится покупать форму за собственные деньги, а сам глава министерства носит на руке их "годовую зарплату" в виде дорогих часов.

"Насчет требования форму за свои деньги купить - такого нет. Мы полностью обеспечиваем наших сотрудников. Увы, не совсем качественной формой, но мы обеспечиваем. Насчет часов за два миллиона - это тоже преувеличено. (…) Однозначно не два миллиона. Абсолютно не знаю, сколько они стоят, но точно это стандартные часы, которые были мне подарены", - заявил Аринов.

Напомним, 6 февраля этого года Чингис Аринов стал главой МЧС - соответсвующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

До этого Аринов занимал пост заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника Службы охраны президента Республики Казахстан.

После он прокомментировал свое назначение. Аринов заверил, что у него достаточно опыта для того, чтобы возглавить МЧС.

"18 лет держал в руках оружие… но ведь бывало всякое: и лопату в руки брали, и другие инструменты. Есть опыт. Я говорю: самое главное - организовать вовремя работу, в будущем покажет время в ходе работы", - отметил тогда он.