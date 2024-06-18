Миллион тенге: сколько могут стоить часы, которые носит глава МЧС Казахстана
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Сегодня в правительстве журналисты спросили у главы МЧС, сколько стоят его часы - цену министр не назвал, поэтому мы решили поискать похожие часы в интернете, передает корреспондент NUR.KZ.
Модель часов, которые часто носит глава МЧС Чингис Аринов, и которые можно увидеть на фотографиях с мероприятий с ним, похожи на умные часы от марки Garmin модели MARQ Athlet.
Визуально их отличает ремешок с резиновой вставкой, форма циферблата, яркая боковая кнопочка и цифры на внешней окантовке.
Как указано на сайтах интернет-магазинов, где продают Garmin – это люксовые мультиспортивные часы.
Конкретно модель MARQ Athlete уже "архивная", но купить их все еще можно, к примеру, в казахстанском магазине техники со скидкой часы стоят 999 999 тенге.
На других сайтах можно найти цену до 1,2 млн тенге. Также можно отдельно купить сменные ремешки по 86 тысяч тенге.
Корпус часов выполнен из титана и керамики, стекло – сапфировое. Часы созданы для спортсменов – в них есть множество спортивных режимов, датчик сердечного ритма, персональные беговые, силовые и лыжные тренировки, отслеживание стресса и дыхания, пульс под водой, определение стиля плавания, GPS с путеводителем по местности, компас, барометр, прослушивание музыки, ответ на звонки, режим игры в гольф. И это только часть функций.
Отметим, сегодня на заседании правительства главу МЧС спросили о стоимости его часов. Журналисты заявили, что глава министерства носит на руке "годовую зарплату" спасателей в виде дорогих часов.
"Насчет часов за два миллиона – это тоже преувеличено. (…) Однозначно не два миллиона. Абсолютно не знаю, сколько они стоят, но точно это стандартные часы, которые были мне подарены", –прокомментировал эти заявления Аринов.
Напомним, 6 февраля этого года Чингис Аринов стал главой МЧС - соответсвующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
До этого Аринов занимал пост заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника Службы охраны президента Республики Казахстан.
После он прокомментировал свое назначение. Аринов заверил, что у него достаточно опыта для того, чтобы возглавить МЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2119500-million-tenge-skolko-mogut-stoit-chasy-kotorye-nosit-glava-mchs-kazahstana/