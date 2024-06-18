Миллион тенге: сколько могут стоить часы, которые носит глава МЧС Казахстана

Сегодня в правительстве журналисты спросили у главы МЧС, сколько стоят его часы - цену министр не назвал, поэтому мы решили поискать похожие часы в интернете, передает корреспондент NUR.KZ.

Модель часов, которые часто носит глава МЧС Чингис Аринов, и которые можно увидеть на фотографиях с мероприятий с ним, похожи на умные часы от марки Garmin модели MARQ Athlet.

Визуально их отличает ремешок с резиновой вставкой, форма циферблата, яркая боковая кнопочка и цифры на внешней окантовке.

Часы. Фото: ortcom.kz

Как указано на сайтах интернет-магазинов, где продают Garmin – это люксовые мультиспортивные часы.

Конкретно модель MARQ Athlete уже "архивная", но купить их все еще можно, к примеру, в казахстанском магазине техники со скидкой часы стоят 999 999 тенге.

Часы. Скриншот: Интернет-магазин

На других сайтах можно найти цену до 1,2 млн тенге. Также можно отдельно купить сменные ремешки по 86 тысяч тенге.

Часы. Фото: Интернет-магазин

Корпус часов выполнен из титана и керамики, стекло – сапфировое. Часы созданы для спортсменов – в них есть множество спортивных режимов, датчик сердечного ритма, персональные беговые, силовые и лыжные тренировки, отслеживание стресса и дыхания, пульс под водой, определение стиля плавания, GPS с путеводителем по местности, компас, барометр, прослушивание музыки, ответ на звонки, режим игры в гольф. И это только часть функций.

Отметим, сегодня на заседании правительства главу МЧС спросили о стоимости его часов. Журналисты заявили, что глава министерства носит на руке "годовую зарплату" спасателей в виде дорогих часов.

"Насчет часов за два миллиона – это тоже преувеличено. (…) Однозначно не два миллиона. Абсолютно не знаю, сколько они стоят, но точно это стандартные часы, которые были мне подарены", –прокомментировал эти заявления Аринов.

Напомним, 6 февраля этого года Чингис Аринов стал главой МЧС - соответсвующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

До этого Аринов занимал пост заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника Службы охраны президента Республики Казахстан.

После он прокомментировал свое назначение. Аринов заверил, что у него достаточно опыта для того, чтобы возглавить МЧС.