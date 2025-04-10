Министр транспорта отчитался перед Токаевым

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра транспорта о результатах деятельности министерства по итогам 2024 года и планах на предстоящий период, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, Марат Карабаев информировал, что общий объем транзита за 2024 год всеми видами транспорта вырос на 6%.

Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) вырос на 62% и составил 4,5 млн тонн. Завершено строительство 3 новых пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Кызылорды и Шымкента. Ремонтными работами было охвачено 12 тысяч километров дорог. Завершена реконструкция трасс Караганда - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань.

Президенту было доложено, что казахстанскими авиакомпаниями перевезено 14,7 млн пассажиров с ростом на 10%, в аэропортах обслужено 29,7 млн человек с увеличением на 14%. Железнодорожным транспортом перевезено 21 млн пассажиров (рост на 3,9%).

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что в 2025 году министерство транспорта планирует запустить 19 новых авиамаршрутов в Европу, Азию и на Ближний Восток.

Начато строительство аэропортов Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли. Также начинается модернизация 125 железнодорожных вокзалов. Продолжится реализация 5 крупных железнодорожных проектов: Достык - Мойынты, обводная линия Алматы, Дарбаза - Мактаарал, Аягоз - Бахты и Кызылжар - Мойынты.

По итогам встречи президент отметил необходимость создания более комфортных условий для передвижения казахстанцев и улучшения доступности туристических локаций.

Глава государства поручил ускорить строительство автодороги Центр - Запад, расширить коридор Западная Европа - Западный Китай, уделить особое внимание развитию ТМТМ, увеличить количество внутренних и международных авиарейсов, а также усилить работу по привлечению инвестиций в транспортный сектор.

Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул важность развития транспортно-логистической отрасли в целом, а также качественной и своевременной реализации проектов по модернизации транспортной инфраструктуры.

Напомним, мы писали, что в 2025 году в Казахстане приступили к строительству трех новых аэропортов. В министерстве транспорта раскрыли некоторые подробности: аэропорты будут построены в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендирли.

Также в феврале министр транспорта Марат Карабаев на брифинге правительства рассказал о перспективах внедрения беспилотных автомобилей в Казахстане. По его словам, в профильном ведомстве обсуждают мобильные перевозки от аэропорта Алматы до города Алатау с использованием аэромобилей.

Тогда же в Минтрансе заявили, что платных дорог в Казахстане станет в 2 раза больше, а также рассказали, как рост цен на бензин скажется на стоимости авиабилетов, билетов на поезда, автобусы, и услуг такси.