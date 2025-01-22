Три новых аэропорта начали строить в Казахстане: что говорят в Минтрансе

В 2025 году в Казахстане приступили к строительству трех новых аэропортов. В министерстве транспорта раскрыли некоторые подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как напомнили в ведомстве, ранее о необходимости построить аэровокзальные комплексы и аэропорты в курортных зонах высказался президент Касым-Жомарт Токаев.

Во исполнение поручения президента в этом году в Казахстане приступили к строительству трех новых аэропортов – два из них в Восточно-Казахстанской области, один – в Мангистау.

"Для развития внутреннего туризма и пассажирских авиаперевозок в 2025 году в стране приступили к строительству трех новых аэропортов в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендирли.

Реализация данных проектов даст импульс развитию экономики данных регионов, а также поспособствует притоку как отечественных, так и зарубежных туристов. Указанные проекты позволят создать дополнительные рабочие места для местного населения", – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в 2024 году казахстанские авиакомпании перевезли порядка 15 миллионов человек, а аэропорты обслужили 30 миллионов пассажиров. Парк самолетов отечественных компаний ежегодно пополняется на 10-15 самолетов. В 2025 году количество воздушных судов составляет 102 самолета.

Помимо этого, по данным министерства, на сегодня международное авиасообщение из Казахстана установлено с 31 страной (Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Беларусь, Азербайджан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Иран, Оман, Египет, Кувейт, Южная Корея, Китай, Индия, Вьетнам, Таиланд, Монголия, Камбоджи, Малайзия, Мальдивы, Шри-ланка, Турция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Чехия) по 117 маршрутам с частотой 582 рейса в неделю.

"Рост пассажирских авиаперевозок, расширение маршрутной сети увеличит внутренний и иностранный туризм, что повысит инвестиционную привлекательность регионов страны", – заключили в ведомстве.

Напомним, в январе прошлого года Марат Карабаев поручил рассмотреть вопросы строительства и реконструкции аэропортов в городах Урджар, Ушарал, Зайсан, Катон-Карагай, Каркаралы, Улытау и Аркалык, а также продолжить работу по развитию малой авиации.

Позже сообщалось, что у министерства в планах на ближайшие два-три года осуществить модернизацию аэропортов Балхаша (8,3 млрд тенге) и Урджара (3,5 млрд тенге). Также прорабатывается вопрос строительства аэропортов Каркаралы (10 млрд тенге), Улытау (10 млрд тенге), Зайсан (16 млрд тенге) и Катон-Карагай (23,2 млрд тенге).

А в сентябре стали известны места, где будут построены новые аэропорты. К примеру, в Катон-Карагайском районе его построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово. Расстояние от места строительства до села Катон-Карагай составляет 38 км.

В Зайсане аэропорт расположится на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева. Расстояние от места строительства до Зайсана составляет 25 км.