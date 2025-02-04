Платных дорог в Казахстане станет в 2 раза больше, заявили в Минтрансе

На заседании правительства глава Министерства транспорта Марат Карабаев заявил, что в Казахстане продолжают вводить статус платных дорог, передает корреспондент NUR.KZ.

"С целью снижения нагрузки на бюджет и обеспечения самоокупаемости, на участках, где завершены реконструкция и ремонтные работы, продолжает вводиться поэтапно статус "платной дороги". На данный момент по всей стране действует платная дорожная система протяженностью 3200 км. В 2024 году доход составил 48 миллиардов тенге.

В текущем году будет введено дополнительно 4 тысячи километров платных участков, с которых доходы составят 60 миллиардов тенге, а в следующем году они могут достичь 100 миллиардов тенге", - сообщил Марат Карабаев.

По данным министра, в Казахстане платными на сегодня являются следующие автодороги: Астана-Щучинск (211 км), Астана-Темиртау (134 км), Алматы-Конаев (42 км), Алматы-Хоргос (295 км), Астана-Павлодар (375 км), Конаев-Талдыкорган (186 км), Тараз-Кайнар (238 км), Шымкент-Кызылорда (447 км), Шымкент-Тараз (90 км), Шымкент-Ташкент (84 км), Щучинск-Кокшетау (61 км), Павлодар-Калбатау (453 км), Бейнеу-Акжигит (85 км), Уральск-Самара (56 км), Павлодар-Омск (198 км), Кокшетау-Петропавловск (169 км), Уральск-Саратов (99 км), Кызылорда-Аральск (455 км).

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают возможность начать взимать плату за проезд по семи участкам дорог. По двум из них, в том числе, придется платить водителям легковых автомобилей.

Стоит отметить, что за проезд по дорогам второй категории нужно платить только водителям автобусов и грузовиков, а первой категории - всем, в том числе и владельцам легковых автомобилей. Сколько стоит проезд по платным дорогам в 2025 году в Казахстане - мы писали здесь.

Ранее также сообщалось, что казахстанцы смогут не платить за проезд по плохим платным дорогам. Такую норму Минтранспорта хочет предусмотреть в соответствующих документах.

По информации "КазАвтоЖол", в Казахстане функционирует 17 платных участков общей протяженностью 3221 км, в том числе: 11 участков 1 технической категории протяженностью 2161 км. технической категории, 6 участков 2 и 3 технической категории протяженностью 1060 км. Впервые плату стали взимать в 2013 году - первым стал участок трассы "Астана Щучинск".