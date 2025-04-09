"Увидим, кто где нагадил": депутату Базарбеку сделали замечание за высказывание в мажилисе

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в ходе обсуждения проекта нового Налогового кодекса сделал замечание депутату Бакытжану Базарбеку за эмоциональное выступление, передает корреспондент NUR.KZ.

"Этим Налоговым кодексом мы ужесточаем кому? Простым гражданам. Вообще президент еще два года назад сказал, что налоги должны быть справедливыми. Справедливы ли те налоги, которые мы сейчас оплачиваем? И будут ли справедливыми те налоги, которые будут оплачивать после вступления в силу этого Налогового кодекса? Я не могу уверенно ответить на этот вопрос", - заявил Базарбек в своей речи.

Указал он и на снижение цен на нефть.

"Сейчас цена на нефть стала ниже 60 долларов за баррель. А наш Минфин при формировании бюджета закладывал 75 долларов. Кто за этот дефицит ответит? Народ! У народа есть пословица: кто где нагадил, покажет весна. В октябре кабмин придет с отчетом по исполнению бюджета и тогда мы увидим, кто где нагадил, видно будет, кто кому послабления дал и сколько расходов и потерь было из-за этого бюджету", - заявил мажилисмен.

После завершения выступления Базарбека спикер мажилиса Ерлан Кошанов сделал замечание депутату.

"Давайте в выступлениях сохранять культуру. Это официальное заседание, стены парламента, понимаю негодование, но культуру нужно сохранять", - призвал он коллег.

Напомним, сегодня в мажилисе в первом чтении депутаты рассмотрели проект нового Налогового кодекса, который предусматривает одно из самых обсуждаемых изменений НДС до 16%.

Так, в мажилисе озвучили размер НДС, который планируют ввести в Казахстане в рамках Налогового кодекса - в проекте он указан как 16%, а порог по НДС определен в 40 млн тенге.

Отметим, что в проекте также предполагается изменение налогообложения пенсий. Кроме того, критически о поправках высказался также депутат Азат Перуашев.