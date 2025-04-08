Почему мировые звезды редко приезжают в Казахстан с концертами, объяснили в Минтуризма

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев на брифинге в кабмине озвучил причины, почему в Казахстан с концертами не хотят приезжать певцы мирового уровня, передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть ряд причин, почему у нас концерты не случаются так часто, как в России или в других странах. Во-первых, логистически мы находимся очень далеко. Каждая высокого уровня звезда везет с собой больше 20 траков своего собственного оборудования, которое она не берет в аренду на месте: это звук, свет, все оборудование для шоу.

Поэтому привезти все эти 20 длиномеров в Казахстан, провести концерт и отправить обратно настолько дорого, что ни одной звезде, ни одному организатору это невыгодно", - сообщил Ержан Еркинбаев.

Вице-министр также добавил, что все это выливается в "дорогая себестоимость" для артиста.

"Это не так выгодно делать, как в других странах, которые близко находятся к постоянному месту жительства этих звезд. К нам далеко лететь, далеко ехать", - добавил спикер.

Вторая причина, по данным Еркинбаева, нехватка концертных залов соответствующего уровня в Казахстане.

"Нам нужен еще большего объема зал для проведения больших концертов уровня таких мировых звезд. Поэтому очень надеемся на новый город Алатау, в котором по планам предусмотрено строительство большой концертной арены. И в комплексном плане развития Бурабая есть также строительство концертного зала.

Думаем, что концерты таких звезд, как Дженнифер Лопес, в этом году будут ежегодными и постоянными. Мы решили вопрос логистики. Я не вижу причин, чтобы их что-то отвергало или они Казахстан не учитывали. Мы спокойная страна, безопасная, красивая. Почему они не должны приезжать сюда? Это вопрос денег, всегда вопрос денег", - резюмировал вице-министр.

Напомним, сегодня стало известно, что американская актриса и певица, мировая звезда поп-музыки Дженнифер Лопес в августе даст концерт в Астане в рамках своего мирового турне Up all night.

После этого продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов рассказал, что даст Казахстану проведение концерта Дженнифер Лопес в Астане