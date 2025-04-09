Яйца запретили ввозить в Казахстан из-за снижающихся цен

В Казахстане на полгода ввели запрет на ввоз куриных яиц на территорию страны. Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

Отмечается, что запрет касается ввоза яиц всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза.

"Запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию РК", - говорится в сообщении.

В Минсельхозе пояснили, что временный запрет на импорт пищевого яйца введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период.

"В этот период отмечается снижение спроса на яйцо, потребности рынка полностью покрываются за счет промышленного производства и активным присутствием на рынке продукции домашних хозяйств.

Этот фактор негативно влияет на деятельность птицефабрик, снижаются цены на яйцо. Снижение цены ниже себестоимости негативно отражается на рентабельности предприятий", - заявили в ведомстве.

Кроме того, как добавили в министерстве, весной и летом сокращаются сроки хранения яиц, но объемы производства яиц не уменьшаются, а это приводит к затоваренности на складах.

Напомним, прошлой осенью сообщалось, что цены на яйца в Казахстане выросли за год сразу 11,6%.

Позже эксперты объяснили постоянный рост цен на яйца, назвав такое нормой. Птицеводы пояснили, за год цена меняется примерно пять раз - в разные стороны. На уменьшение идет обычно летом, когда люди заменяют яичную продукцию овощами и фруктами. Осенью стоимость яиц производители поднимают выше средней, чтобы возместить убытки за летний период.

При этом в начале прошлого года вопрос с повышением цен на яйца также стоял остро. Тогда Глава Министерства торговли и интеграции высказался о том, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита яиц и мяса птицы, прокомментировав и рост цен.

А недавно сообщалось, что Минсельхоз Казахстана намерен принять меры по недопущению реализации серого импортированного яйца, обеспечив их изъятие и ограничив ввоз в страну.