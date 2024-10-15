Подорожание яиц в Казахстане объяснили эксперты

За год цена на куриные яйца в Казахстане поднялась почти на 12%. О причинах повышения стоимости высказались эксперты, передает сайт телеканала КТК.

Каждый день есть на завтрак яичницу, омлет и шакшуку может позволить себе не всякий. Яичные салаты – тоже дорогое удовольствие. Отбивает желание готовить их стоимость куриных яиц. За год цены выросли почти на 12%. Это официальные данные Бюро национальной статистики.

"Бюро нацстатистики регистрирует яйца только первой категории, которые включены в перечень продуктов, имеющих социальное значение. Средняя цена на яйца по стране выросла на 11,6%. Наибольший рост стоимости зафиксирован в Актобе – 29,3%. В Павлодаре – 20,9%, Шымкенте – 20,6%, Актау – 19,6%, Караганде – 19,5%. Наименьшее подорожание – в Конаеве, Астане и Усть-Каменогорске", - рассказала изданию эксперт отдела статистики потребительских цен Бюро нацстатистики Таншолпан Кереева.

Журналисты издания опросили алматинцев, которые рассказали, что еще весной отдавали за десяток от 450 до 500 тенге - а сейчас платят почти 700. Но полностью отказаться от блюд с яйцами невозможно. Особенно спортсменам, которые едят белковую пищу ежедневно.

Одна из опрошенных алматинок сообщает, что покупает яйца очень часто - большая семья.

"Мы готовим наши национальные блюда: бешпармак, манты, делаем чебуреки. Самсу очень любим. Поэтому яйца присутствуют в нашей жизни постоянно. Ну вот в последнее время, конечно, произошло подорожание. Недели за две подорожание произошло примерно тенге на 30", - сообщила изданию горожанка.

Другие также сетуют на цены, отмечая в том числе, что пенсионерам цена на яйца кажется весьма высокой, а в готовке они присутствуют много где.

Повышение цен на яйца почувствовали и в сервисе быстрой доставки продуктов. Там говорят: поставщики, как правило, причины подорожания не объясняют.

"Приобретаем мы у поставщиков яйца примерно за 600 тенге, реализуем примерно за 700 – если мы говорим о каретке из 10 яиц. Уровень наценки у нас составляет 12%. Согласно законодательству, на социально значимые товары мы не можем ставить наценку выше 15%. В середине сентября было подорожание яиц со стороны поставщиков. Цены закупки увеличились примерно на 3-3,5%", - сообщил коммерческий директор сервиса быстрой доставки продуктов Денис Быстрицкий.

Аналитики Первого кредитного бюро заметили: за неделю, с 10 по 17 сентября, первая категория подорожала в среднем по стране на 2%. Увеличение цен на яйца осенью считается явлением обычным. Но сейчас привлекают внимание скачки в отдельных регионах. Максимальный рост произошел в Актюбинской области. В годовой динамике наибольшее удорожание яиц выявили в Алматы.

В супермаркете ассортимент куриных яиц довольно разнообразный. Цены за десяток варьируются от 620 до 940 тенге. Дешевле всех – небольшие яйца первой категории в картонной упаковке. А самые дорогие – отборные в пластиковой коробочке.

Птицеводы поясняют, за год цена меняется примерно пять раз – в разные стороны. На уменьшение идет обычно летом, когда люди заменяют яичную продукцию овощами и фруктами. Осенью стоимость яиц производители поднимают выше средней, чтобы возместить убытки за летний период.

При этом, уверяют поставщики, они не нарушают меморандум, согласно которому нельзя продавать яйца дороже чем по 51 тенге за штуку. Но ведь прикладывают руки еще и оптовые перекупщики, и розничные торговцы.

"Повышения цены выше 50 тенге от производителя, от птицефабрики не будет. Еще кроме этого, вы правильно поймите, мы если отпускаем по 40 тенге, 15% посредники накладывают. Потом 15% торговцы накладывают. Посредников могут быть два. Один другому передает – там получается 30", - сказал президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов

В Казахстане 58 птицефабрик, 29 из них яичного направления. Цена яиц складывается в основном из стоимости корма для кур. И если с ним у нас в республике проблем нет, то вот витамины и оборудование приходится закупать из-за рубежа, отмечают авторы статьи.

"Я говорю, 70% себестоимости лежит на корме. Если корм будет дешевый, и наша продукция будет дешевая. Остальные вещи, которые витамины, минералы, добавки – всего этого у нас нет, мы все покупаем за валюту. В Казахстане только для птицы что есть – это зерно", - отмечает президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов.

По данным Союза птицеводов, в Казахстане производят около 5 миллиардов яиц в год. Этого хватает, чтобы полностью обеспечивать нашу страну. Львиную долю потребляют казахстанцы. А излишки производители продают в Кыргызстан и Таджикистан.