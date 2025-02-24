Ввоз импортных яиц хотят ограничить в Казахстане

Минсельхоз Казахстана намерен принять меры по недопущению реализации серого импортированного яйца, обеспечив их изъятие и ограничив ввоз в страну, передает NUR.KZ со ссылкой на Минторговли.

Как сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции, ведомством совместно с Министерством сельского хозяйства, Союзом птицеводов, отраслевой ассоциацией яичных производителей и Союзом торговых сетей подписан меморандум о сотрудничестве в реализации мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Отмечается, что основой меморандума стала взаимная заинтересованность сторон в обеспечении стабильности цен и повышение социальной ответственности бизнеса.

"В рамках заключенного меморандума Союз птицеводов и Ассоциация приняли на себя обязательство по обеспечению стабильности отпускных цен со складов птицефабрик, а также в своих фирменных магазинах.

В свою очередь Союз торговых сетей обеспечивает соблюдение торговыми сетями размера предельной торговой надбавки согласно действующему законодательству и не допускает фактов взыскания вознаграждения по реализации яиц данной категории.

Министерство сельского хозяйства для защиты местных производителей рассмотрит вопрос введения ограничения на ввоз пищевого яйца и совместно с Министерством торговли и интеграции примет контрольные меры по недопущению реализации серого импортированного пищевого яйца, а также обеспечат их изъятие из оборота", - отмечается в ведомстве.

Министерство торговли и интеграции в рамках подписанного документа проводит мониторинг цен и контролирует соблюдение условий меморандума.

Прошлой осенью сообщалось, что цены на яйца в Казахстане выросли за год сразу 11,6%. Где был зафиксирован самый сильный рост цен, мы писали здесь.

Позже эксперты объяснили постоянный рост цен на яйца, назвав такое нормой. Птицеводы пояснили, за год цена меняется примерно пять раз - в разные стороны. На уменьшение идет обычно летом, когда люди заменяют яичную продукцию овощами и фруктами. Осенью стоимость яиц производители поднимают выше средней, чтобы возместить убытки за летний период.

При этом в начале прошлого года вопрос с повышением цен на яйца также стоял остро. Тогда Глава Министерства торговли и интеграции высказался о том, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита яиц и мяса птицы, прокомментировав рост цен.