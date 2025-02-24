Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ввоз импортных яиц хотят ограничить в Казахстане

Опубликовано:

На кухонном полотенце вымытые куриные яйца
Свежие куриные яйца. Фото: Pixabay

Минсельхоз Казахстана намерен принять меры по недопущению реализации серого импортированного яйца, обеспечив их изъятие и ограничив ввоз в страну, передает NUR.KZ со ссылкой на Минторговли.

Как сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции, ведомством совместно с Министерством сельского хозяйства, Союзом птицеводов, отраслевой ассоциацией яичных производителей и Союзом торговых сетей подписан меморандум о сотрудничестве в реализации мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Отмечается, что основой меморандума стала взаимная заинтересованность сторон в обеспечении стабильности цен и повышение социальной ответственности бизнеса.

"В рамках заключенного меморандума Союз птицеводов и Ассоциация приняли на себя обязательство по обеспечению стабильности отпускных цен со складов птицефабрик, а также в своих фирменных магазинах.

В свою очередь Союз торговых сетей обеспечивает соблюдение торговыми сетями размера предельной торговой надбавки согласно действующему законодательству и не допускает фактов взыскания вознаграждения по реализации яиц данной категории.

Министерство сельского хозяйства для защиты местных производителей рассмотрит вопрос введения ограничения на ввоз пищевого яйца и совместно с Министерством торговли и интеграции примет контрольные меры по недопущению реализации серого импортированного пищевого яйца, а также обеспечат их изъятие из оборота", - отмечается в ведомстве.

Министерство торговли и интеграции в рамках подписанного документа проводит мониторинг цен и контролирует соблюдение условий меморандума.

Прошлой осенью сообщалось, что цены на яйца в Казахстане выросли за год сразу 11,6%. Где был зафиксирован самый сильный рост цен, мы писали здесь.

Позже эксперты объяснили постоянный рост цен на яйца, назвав такое нормой. Птицеводы пояснили, за год цена меняется примерно пять раз - в разные стороны. На уменьшение идет обычно летом, когда люди заменяют яичную продукцию овощами и фруктами. Осенью стоимость яиц производители поднимают выше средней, чтобы возместить убытки за летний период.

При этом в начале прошлого года вопрос с повышением цен на яйца также стоял остро. Тогда Глава Министерства торговли и интеграции высказался о том, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита яиц и мяса птицы, прокомментировав рост цен.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2223213-ogranichit-vvoz-importnyh-yaic-planiruetsya-v-kazahstane/