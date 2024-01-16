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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Грозит ли Казахстану дефицит яиц, ответил министр торговли

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Каретки с яйцами на прилавке в магазине
Яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минторговли и интеграции Арман Шаккалиев сегодня на брифинге в кабмине высказался о том, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита яиц и мяса птицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Шакалиев подтвердил рост цен на яйца в Казахстане.

"Действительно, динамика по яйцу была, мы скрывать не будем – порядка 2,5% мы видим рост. Но, как говорили, сезон – у нас зимой всегда потребление растет, соответственно, и цена растет, летом – падает. Серьезные у нас такие ценовые колебания, на 30-40% падение идет", – пояснил министр.

По его словам, Казахстан полностью обеспечивает себя яйцами и "никаких проблем, связанных с перетоком отечественного продукта в РФ" власти не видят.

"В целом и РФ приняла меры, направленные на закуп этого продукта в других странах. Поэтому рисков связанных с перетоком и дефицитом продукта на внутреннем рынке мы не видим. Ситуация, можно сказать, с яйцом под контролем. Мы понимаем, что у нас дефицита яйца не будет. По ним самое главное – цены, чтобы не было такой галопирующей динамики.

Есть импортозависимость по мясу птицы. Но те потоки, которые приходят на наш рынок, – диверсифицированы: если одно направление импорта сокращается, то мы имеем возможность переключиться, и из других направлений импорт заместить.

Поэтому можно сказать спокойно и уверено, что яйцо и мясо птицы у нас на полке будет", – подчеркнул Арман Шаккалиев.

При этом несколько дней назад мы писали о том, что за прошедшую неделю стоимость яиц первой категории в среднем по Казахстану выросла на 1,6%, а за год – на 15%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055766-yaytso-i-myaso-ptitsy-u-nas-na-polke-budet-ministr-torgovli-o-vozmozhnosti-defitsita-produktov/

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