Глава МЧС доложил Токаеву о паводковой обстановке в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра по ЧС Чингиса Аринова о деятельности ведомства и проводимых реформах.

Командное управление оснащено цифровыми технологиями, включая онлайн-видеотрансляции с дронов и интеграцию с межведомственными сервисами. В результате число происшествий сократилось на 2,8%, гибели граждан – на 10,2%, травмированных – на 8,1%.

В 2024 году в эксплуатацию введено 14 новых пожарных депо.

Введена новая форма для спасателей, закупаются воздушные суда, а также запущена программа "Ауыл құтқарушылары", направленная на повышение безопасности в сельской местности.

Президенту также доложили о паводковой обстановке. По словам министра, ситуация в стране стабильная. Под контролем находятся восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.

️Глава государства поручил уделить особое внимание противопаводковым мероприятиям и продолжить выполнение поставленных задач по модернизации системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Отметим, что ранее Олжас Бектенов вновь напомнил акимам о персональной ответственности за подготовку к паводкам.

Тогда же министр по ЧС Чингис Аринов во время брифинга рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году. А синоптики перечислили районы в каждой области Казахстана, где этой весной возможны паводки.

В начале марта в правительстве еще раз назвали регионы с высоким риском паводков в весенний период.