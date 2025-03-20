Глава комитета МЦРИАП заявил, что "прокачал жену против мошенников"

Глава Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК рассказал о своем личном опыте контакта с мошенниками, передает корреспондент NUR.KZ.

Абдикаликов призвал казахстанцев не верить в так называемую "халяву" и включать критическое мышление, когда им сообщают о каких-то выигрышах.

"Буквально вчера я получил звонки с неизвестных зарубежных номеров. Я не ответил, следуя своим же рекомендациям. Я вижу, что это иностранный номер 8 (704), в Казахстане таких номеров нет. После этого пришли СМС от 1414 с попыткой сменить номер моего телефона в базе мобильных граждан.

Также вчера супруга подняла казахстанский номер, ей говорят: "Поздравляю, вам передали подарок по почте". Она говорит: "О, классно, здорово". Ей отвечают: "Вам ничего не нужно (платить - прим. ред.), для вас это бесплатно, но вам сейчас придет СМС, вы код из этого сообщения нам только скажите".

Соответственно, супруга уже тоже, скажем так, прокачанная мною, поэтому она просто-напросто сразу им сказала": "Вы мошенник". Те трубку положили", - рассказал он.

Отметим, ранее мы публиковали рекомендации, которые помогут казахстанцам обеспечить себе защиту от мошенников:

не передавать персональные данные и деньги посторонним, что бы они вам ни обещали;

не переходить по сомнительным ссылкам, которые обычно маскируются под голосования за детей, розыгрыши призов, викторины и так далее (никогда не вводить там свои личные данные);

проверять устройства, которые привязаны к вашему WhatsApp-аккаунту (если обнаружится незнакомое устройство, то сразу же его отключить);

всегда перепроверять информацию от знакомых, которые просят занять деньги в долг. Перезвонить им, самостоятельно набрав номер;

решив оформить какой-либо документ, внимательно изучить механизм получения на официальных аккаунтах госорганов – тогда мошенникам не удастся вас запутать;

увидев в соцсетях сообщение о сборе денег на лечение ребенка, внимательно изучить сопроводительные документы (если указан конкретный фонд, зайти на его сайт и проверить, действительно ли ребенок есть в их базе).

Это поможет избежать потери денег, так как злоумышленники стараются с каждым разом создавать новые виды обмана, но общий механизм их действия обычно остается одинаковым.

К слову, казахстанцев уже не удивишь случаями, когда им звонят мошенники и представляются полицейскими, сотрудниками банков или каких-то других государственных ведомств. Однако иногда преступники начинают комбинировать сразу несколько мошеннических схем, превращая их в своеобразные "матрешки". Что это такое и как защититься от такого обмана, мы писали здесь.

Добавим, что сегодня на брифинге Абдикаликов сообщил, что в Казахстане появятся "цифровые тимуровцы". Они будут помогать детям, родителям, пожилым людям - объяснять им, как правильно себя вести в цифровом мире, чтобы не стать жертвой мошенников.