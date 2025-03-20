"Цифровые тимуровцы" появятся в Казахстане

Глава Комитета по инфобезопасности Руслан Абдикаликов на брифинге СЦК рассказал, как будут повышать защищенность людей старшего поколения от кибермошенников, передает корреспондент NUR.KZ.

Абдикаликов сообщил о запуске инициативы "Цифровое общество". Она, по его словам, направлена на повышение осведомленности граждан о способах интернет-мошенничества.

"В ней участвуют все государственные органы, заинтересованные организации. Основные направления - это, конечно же, цифровая грамотность, это цифровая кибергигиена, цифровая инклюзия, это цифровое право. И самая важная целевая аудитория этого проекта – это дети, подростки и пожилые люди.

Мы в последнее время отмечаем большой всплеск мошенничества, направленный именно на пожилых людей, которые оказались не готовы, во-первых, к развитию цифрового мира. Им сложно разобраться и они не понимают, что на самом деле в этом цифровом мире есть не только польза, а очень много вреда.

То же самое касается наших детей. Поэтому целевая аудитория именно будет акцентом на пожилых людей, также на людей с ограниченными возможностями", - пояснил он.

Параллельно, заявил он, будет развиваться так называемое цифровые волонтерство.

"Они (волонтеры - прим. ред.) будут помогать в различных общественных местах. Скажем, как при Советском Союзе, помните, были тимуровцы. Так это вот такие "цифровые тимуровцы" в современном Казахстане, которые будут помогать детям, родителям, пожилым людям доносить, как правильно себя вести в этом цифровом мире и каким образом действовать, чтобы не стать жертвой мошенников", - резюмировал глава комитета.

Отметим, на этом же брифинге Абдикаликов сообщил, что в Казахстане появится реестр утраченных данных, которые оказались в Сети. По этому реестру казахстанцы смогут проверить, были ли их личные данные незаконно распространены в Сети.

Кроме того, казахстанцам, чьи данные утекли в Сеть, будут выплачивать компенсации.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, как защитить своих детей от кибермошенничества, а также рассказывали, как именно кибермошенники крадут деньги казахстанцев.

Так как раскрываемость преступлений в Интернете остается низкой, лучший способ защититься от мошенников - не попадаться на их крючок. Нужно быть внимательным к мелочам, не верить на слово и всегда перепроверять информацию.