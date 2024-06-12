"Привез посылку. Сообщите код": лжекурьеры стали чаще посещать дома казахстанцев

При доставке товаров применяется система защиты с помощью SMS-кодов. Но этот инструмент стали использовать и злоумышленники, чтобы украсть деньги граждан. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане участились случаи мошенничества с лжекурьерами, которые требуют у жертв сообщить SMS-код для передачи посылки и затем списывают деньги со счетов.

Важно не передавать персональные данные и коды незнакомцам, проверять подлинность курьеров и быть бдительными при получении посылок.

Для защиты от мошенников рекомендуется не переходить по сомнительным ссылкам, проверять устройства, привязанные к WhatsApp, и перепроверять информацию от знакомых, просящих занять деньги. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Обычно схемы обмана казахстанцев распространяются в Интернете и через телефонные звонки. Однако актуальными остаются и уловки с физическим присутствием мошенников.

Так, согласно публикации портала FinGramota.kz, некоторые казахстанцы жалуются на участившиеся случаи мошенничества с лжекурьерами.

Дело в том, что обычно при доставке товаров курьеры почти всегда действуют по одному алгоритму, к которому уже привыкли все казахстанцы: "Здравствуйте, привез посылку. Сообщите код, который вам в SMS пришел".

Это позволяет идентифицировать заказчика и завершить сделку. Но и злоумышленники адаптировались под этот алгоритм.

Мошенники приходят домой

Обман работает следующим образом: лжекурьеры приходят к жертве, чтобы передать посылку или какой-либо приз. При этом они просят сообщить SMS-код и вручают коробку.

Далее у ничего не подозревающей жертвы списываются деньги со счетов.

Курьер. Иллюстративное фото: freepik.com

"Если им нужен код из SMS, значит, они уже в достаточной мере владеют информацией о вас и ваших банковских счетах.

Узнав код подтверждения банковской операции, преступники могут с легкостью перевести деньги с ваших счетов, открыть на ваше имя подставной кредит. Поэтому нужно быть внимательными, не верить в случайные розыгрыши призов, в которых вы ранее не принимали участие, проверять, действительно ли к вам приехал курьер, чтобы передать товар, приобретенный через маркетплейсы.

К тому же часто код для настоящих курьеров приходит не через SMS, а в самом мобильном приложении банка или онлайн-магазина", – сообщают в FinGramota.

Правила защиты от обмана

Как отмечается в источнике, существуют определенные рекомендации, которые помогут казахстанцам обеспечить себе защиту от мошенников:

не передавать персональные данные и деньги посторонним, что бы они вам ни обещали;

не переходить по сомнительным ссылкам, которые обычно маскируются под голосования за детей, розыгрыши призов, викторины и так далее (никогда не вводить там свои личные данные);

проверять устройства, которые привязаны к вашему WhatsApp-аккаунту (если обнаружится незнакомое устройство, то сразу же его отключить);

всегда перепроверять информацию от знакомых, которые просят занять деньги в долг. Перезвонить им, самостоятельно набрав номер;

решив оформить какой-либо документ, внимательно изучить механизм получения на официальных аккаунтах госорганов – тогда мошенникам не удастся вас запутать;

увидев в соцсетях сообщение о сборе денег на лечение ребенка, внимательно изучить сопроводительные документы (если указан конкретный фонд, зайти на его сайт и проверить, действительно ли ребенок есть в их базе.

Это поможет избежать потери денег, так как злоумышленники стараются с каждым разом создавать новые виды обмана, но общий механизм их действия обычно остается одинаковым.

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