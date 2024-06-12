"Привез посылку. Сообщите код": лжекурьеры стали чаще посещать дома казахстанцев

При доставке товаров применяется система защиты с помощью SMS-кодов. Но этот инструмент стали использовать и злоумышленники, чтобы украсть деньги граждан. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
- В Казахстане участились случаи мошенничества с лжекурьерами, которые требуют у жертв сообщить SMS-код для передачи посылки и затем списывают деньги со счетов.
- Важно не передавать персональные данные и коды незнакомцам, проверять подлинность курьеров и быть бдительными при получении посылок.
- Для защиты от мошенников рекомендуется не переходить по сомнительным ссылкам, проверять устройства, привязанные к WhatsApp, и перепроверять информацию от знакомых, просящих занять деньги.
Обычно схемы обмана казахстанцев распространяются в Интернете и через телефонные звонки. Однако актуальными остаются и уловки с физическим присутствием мошенников.
Так, согласно публикации портала FinGramota.kz, некоторые казахстанцы жалуются на участившиеся случаи мошенничества с лжекурьерами.
Дело в том, что обычно при доставке товаров курьеры почти всегда действуют по одному алгоритму, к которому уже привыкли все казахстанцы: "Здравствуйте, привез посылку. Сообщите код, который вам в SMS пришел".
Это позволяет идентифицировать заказчика и завершить сделку. Но и злоумышленники адаптировались под этот алгоритм.
Мошенники приходят домой
Обман работает следующим образом: лжекурьеры приходят к жертве, чтобы передать посылку или какой-либо приз. При этом они просят сообщить SMS-код и вручают коробку.
Далее у ничего не подозревающей жертвы списываются деньги со счетов.
"Если им нужен код из SMS, значит, они уже в достаточной мере владеют информацией о вас и ваших банковских счетах.
Узнав код подтверждения банковской операции, преступники могут с легкостью перевести деньги с ваших счетов, открыть на ваше имя подставной кредит. Поэтому нужно быть внимательными, не верить в случайные розыгрыши призов, в которых вы ранее не принимали участие, проверять, действительно ли к вам приехал курьер, чтобы передать товар, приобретенный через маркетплейсы.
К тому же часто код для настоящих курьеров приходит не через SMS, а в самом мобильном приложении банка или онлайн-магазина", – сообщают в FinGramota.
Правила защиты от обмана
Как отмечается в источнике, существуют определенные рекомендации, которые помогут казахстанцам обеспечить себе защиту от мошенников:
- не передавать персональные данные и деньги посторонним, что бы они вам ни обещали;
- не переходить по сомнительным ссылкам, которые обычно маскируются под голосования за детей, розыгрыши призов, викторины и так далее (никогда не вводить там свои личные данные);
- проверять устройства, которые привязаны к вашему WhatsApp-аккаунту (если обнаружится незнакомое устройство, то сразу же его отключить);
- всегда перепроверять информацию от знакомых, которые просят занять деньги в долг. Перезвонить им, самостоятельно набрав номер;
- решив оформить какой-либо документ, внимательно изучить механизм получения на официальных аккаунтах госорганов – тогда мошенникам не удастся вас запутать;
- увидев в соцсетях сообщение о сборе денег на лечение ребенка, внимательно изучить сопроводительные документы (если указан конкретный фонд, зайти на его сайт и проверить, действительно ли ребенок есть в их базе.
Это поможет избежать потери денег, так как злоумышленники стараются с каждым разом создавать новые виды обмана, но общий механизм их действия обычно остается одинаковым.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2115540-privez-posylku-soobshchite-kod-lzhekurery-stali-chashche-poseshchat-doma-kazahstancev/