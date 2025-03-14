Токаев подравил казахстанцев с праздником Амал күні
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с поздравлением в честь праздника Амал күні, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В своем поздравлении Токаев отметил, что Амал күні является предвестником праздника Наурыз.
"Справляться о благополучии друг друга после долгой зимы - наша особая традиция, идущая из глубины веков. В этот день люди встречаются с родными и близкими, молодежь получает благословение у старших.
Через подобные обычаи наш народ издревле прививал подрастающему поколению такие качества, как дружелюбие и отзывчивость, милосердие и сострадание. В современном Казахстане все это в полной мере находит свое отражение в концепции "Адал азамат", - сказано в поздравлении.
По словам Токаева, традиция көрісу, предшествующая празднику Наурыз, вновь возрождается, приобретая общенациональный характер. По словам президента, она будет способствовать укреплению единства и солидарности народа.
"Пусть в каждом доме будет счастье и радость! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!" - пожелал президент страны.
Напомним, в прошлом году стало известно, что в Казахстане буду по-новому отмечать Наурыз. Декада Наурызнама теперь состоит из следующих дней:
- 14 марта - Көрісу күні - отмечается праздник Амал. Праздник, который сохранился в западных регионах страны, теперь предлагается отмечать во всех регионах;
- 15 марта - День милосердия. Этот день будет посвящен благотворительности, милосердию и добрососедству;
- 16 марта - День культуры и национальных традиций. Этот день будет посвящен пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей.
- 17 марта - День Шанырака. В этот день будут организованы культурные мероприятия, посвященные популяризации наших семейных ценностей, образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания.
- 18 марта - День национальной одежды. В декаде Наурызнама во всех регионах страны будут проведены различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды.
- 19 марта - День обновления. В этот день было предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев.
- 20 марта - День национальных видов спорта. В этот день во всех регионах страны организуются различные соревнования по национальным видам спорта.
- 21 марта - День солидарности. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство.
- 22 марта - Новый год. В этот день во всех регионах страны проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, организуются этноаулы и различные ярмарки.
А завершающим днем Наурыза, символом встречи Нового года, будет объявлено 23 марта - День очищения. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция. До этого депутат сената Али Бектаев предлагал казахстанцам изменить подход к празднованию Наурыза.
Накануне стало известно, что сегодня, 14 марта, канатная дорога на Кок-Тобе некоторое время будет работать бесплатно, в честь праздника Көрісу күні.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2220884-tokaev-podravil-kazahstancev-s-prazdnikom-amal-k-n/