Токаев подравил казахстанцев с праздником Амал күні

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с поздравлением в честь праздника Амал күні, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своем поздравлении Токаев отметил, что Амал күні является предвестником праздника Наурыз.

"Справляться о благополучии друг друга после долгой зимы - наша особая традиция, идущая из глубины веков. В этот день люди встречаются с родными и близкими, молодежь получает благословение у старших.

Через подобные обычаи наш народ издревле прививал подрастающему поколению такие качества, как дружелюбие и отзывчивость, милосердие и сострадание. В современном Казахстане все это в полной мере находит свое отражение в концепции "Адал азамат", - сказано в поздравлении.

По словам Токаева, традиция көрісу, предшествующая празднику Наурыз, вновь возрождается, приобретая общенациональный характер. По словам президента, она будет способствовать укреплению единства и солидарности народа.

"Пусть в каждом доме будет счастье и радость! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!" - пожелал президент страны.

Напомним, в прошлом году стало известно, что в Казахстане буду по-новому отмечать Наурыз. Декада Наурызнама теперь состоит из следующих дней:

14 марта - Көрісу күні - отмечается праздник Амал. Праздник, который сохранился в западных регионах страны, теперь предлагается отмечать во всех регионах;

- отмечается праздник Амал. Праздник, который сохранился в западных регионах страны, теперь предлагается отмечать во всех регионах; 15 марта - День милосердия . Этот день будет посвящен благотворительности, милосердию и добрососедству;

. Этот день будет посвящен благотворительности, милосердию и добрососедству; 16 марта - День культуры и национальных традиций . Этот день будет посвящен пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей.

. Этот день будет посвящен пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей. 17 марта - День Шанырака . В этот день будут организованы культурные мероприятия, посвященные популяризации наших семейных ценностей, образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания.

. В этот день будут организованы культурные мероприятия, посвященные популяризации наших семейных ценностей, образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания. 18 марта - День национальной одежды . В декаде Наурызнама во всех регионах страны будут проведены различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды.

. В декаде Наурызнама во всех регионах страны будут проведены различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды. 19 марта - День обновления . В этот день было предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев.

. В этот день было предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев. 20 марта - День национальных видов спорта . В этот день во всех регионах страны организуются различные соревнования по национальным видам спорта.

. В этот день во всех регионах страны организуются различные соревнования по национальным видам спорта. 21 марта - День солидарности . Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство.

. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство. 22 марта - Новый год. В этот день во всех регионах страны проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, организуются этноаулы и различные ярмарки.

А завершающим днем Наурыза, символом встречи Нового года, будет объявлено 23 марта - День очищения. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция. До этого депутат сената Али Бектаев предлагал казахстанцам изменить подход к празднованию Наурыза.

Накануне стало известно, что сегодня, 14 марта, канатная дорога на Кок-Тобе некоторое время будет работать бесплатно, в честь праздника Көрісу күні.