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Токаев поручил усилить меры по обеспечению безопасности в стране

Опубликовано:

Токаев провел Совет безопасности
Заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета безопасности Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegrаm-канале Акорды сообщается, что на заседании была заслушана информация председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и генерального прокурора Берика Асылова об актуальных вопросах противодействия экстремизму и терроризму с учетом текущей международной обстановки.

В ходе мероприятия рассмотрены различные аспекты деятельности правоохранительных и специальных органов по укреплению антитеррористической защищенности.

Президентом дан ряд конкретных поручений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны.

Предыдущее заседание Совета состоялось в мае текущего года. На нем были рассмотрены вопросы повышения эффективности работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

А в марте 2024 года президент проводил оперативное совещание Совбеза РК после теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве. Тогда на совещании были рассмотрены вопросы координации правоохранителей и местных исполнительных органов в экстремальных ситуациях.

Кроме того, в феврале проходило заседание Совета безопасности, на котором рассматривались вопросы актуализации основных подходов к реализации Стратегии национальной безопасности.

Добавим, что Совет безопасности, согласно информации на официальном сайте Акорды - это конституционный орган, координирующий проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов страны на международной арене.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2151246-tokaev-provel-operativnoe-soveshchanie-soveta-bezopasnosti/

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