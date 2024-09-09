Токаев провел заседание Совета безопасности (фото)

Очередное заседание Совета безопасности состоялось под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Заслушаны доклады заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, министра обороны Руслана Жаксылыкова, министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева по вопросам реализации мер укрепления обороноспособности страны, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Советом безопасности приняты решения по предложенным подходам к повышению военного потенциала государства и оснащению армии современными образцами вооружения и военной техники, в том числе произведенной отечественными предприятиями оборонного комплекса.

По итогам заседания президентом - председателем Совета безопасности дан ряд конкретных поручений правительству и заинтересованным государственным органам по совершенствованию военной организации государства.

Напомним, в конце августа президент провел оперативное совещание Совета безопасности. Токаевым был дан ряд конкретных поручений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны.

На сайте Акорды говорится, что Совет безопасности является конституционным органом, координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.