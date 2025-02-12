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Токаев встретился с Шойгу

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Касым-Жомарт Токаев и Сергей Шойгу
Касым-Жомарт Токаев и Сергей Шойгу. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана и России по различным направлениям двустороннего партнерства и региональной безопасности.

"Считаю, что ваш визит имеет очень большое значение с точки зрения углубления сотрудничества между нашими странами, которое развивается по восходящей линии. Огромное значение имел государственный визит президента Российской Федерации в ноябре прошлого года в Казахстан. Очень важно, что экономическое взаимодействие между нашими странами также успешно развивается. У нас достигнуты договоренности по 171 проекту, причем более 50 проектов уже вышли на финальную стадию реализации. Россия сейчас является одним из основных инвесторов в казахстанскую экономику. Думаю, что и по линии правоохранительных органов, оборонных ведомств наших государств взаимодействие также успешно развивается. Я полагаю, что Ваш визит является хорошей возможностью для того, чтобы еще раз провести обзор того, что делается в нашем сотрудничестве, и договориться о новых направлениях взаимодействия между нашими странами", – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия президенту России Владимиру Путину.

Секретарь Совета безопасности России поблагодарил Президента Казахстана за возможность встретиться и обсудить наиболее актуальные вопросы региональной безопасности

"Отношения, которые сложились между нашими братскими народами, между нашими странами, постоянно поддерживаются на очень высоком уровне. Объем товарооборота и наших совместных проектов впечатляет. Конечно, наше взаимодействие не ограничивается двусторонним сотрудничеством. Мы активно работаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Проекты, которые были инициированы в том числе и Казахстаном, успешно, активно развиваются", – сказал Сергей Шойгу.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повышению эффективности взаимодействия двух государств в сфере безопасности.

Напомним, Сергей Шойгу был назначен на пост секретаря Совета безопасности России в прошлом году.

До этого он занимал пост министра обороны России с 2012 года. А до этого около 20 лет возглавлял МЧС, с момента его создания.

Весной прошлого года Минобороны России возглавил Андрей Белоусов. Позже президент РФ Владимир Путин объяснил перестановки в оборонном ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2220176-tokaev-vstretilsya-s-shoygu/