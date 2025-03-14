"Какой "Болашак" в 78 лет": Токаев высказался о стажировках казахстанских ученых за рубежом

Глава государства на заседании Национального курултая в Бурабае высказался о перекосах в части поддержки казахстанских ученых, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что власти делают многое для развития науки, особенно прикладного характера.

"Мы ввели практику стажировки ученых за рубежом. Но поехали такие ученые, которые близко не стояли к науке, учиться за рубеж. Я знаю одного человека, который в возрасте 78 лет поехал по программе "Болашак" учиться. Какой "Болашак" в 78 лет?

Все превращается в какое-то непонятное занятие. Хорошая инициатива вроде была - обучать ученых, организовывать стажировки за рубежом. Ну, и что?" - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, недавно министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге правительства высказался об изменениях в отборе кандидатов для участия в программе "Болашак".

Министр сообщил, что в прошлом звучала критика, что научную стажировку превратили в академический туризм. Он заверил, что в прошлом году были внесены все необходимые изменения для минимизации таких злоупотреблений.

По его словам, первым шагом стало снижение количества стипендий - с 500 до 250. Кроме того, полностью пересмотрена процедура и конкурсный отбор.

Напомним, недавно в Казахстане стартовал прием документов для участия в конкурсном отборе на присуждение стипендии по программе "Болашак".

А в январе в Миннауки подчеркивали, что в Казахстане были утверждены новые правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак". Отмечалось, что правила были ужесточены.

Также в начале этого года президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об уезжающей за рубеж казахстанской молодежи, а также затронул стипендию "Болашак".

В конце прошлого года был опубликован список казахстанцев, ставших обладателями стипендии "Болашак".