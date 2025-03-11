Превратили в академический туризм: министр высказался о критике программы "Болашак"

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге правительства высказался об изменениях в отборе кандидатов для участия в программе "Болашак", передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек отметил, что в прошлом звучала критика, что научную стажировку превратили в академический туризм. Он заверил, что в прошлом году были внесены все необходимые изменения для минимизации таких злоупотреблений.

По его словам, первым шагом стало снижение количества стипендий - с 500 до 250. Кроме того, полностью пересмотрена процедура и конкурсный отбор.

"Теперь он состоит из двух этапов. И первый этап является отсеивающим. То есть, если на первом этапе кандидат не может написать, сдать тест, подтвердить свои навыки академического письма, исследовательских навыков, публикации, понимание, как работают публикационные все механизмы, он отсеивается.

На втором этапе идет уже собеседование, и принимается решение дальше, на третьем этапе республиканской комиссии", - сказал министр.

Также, по его словам, ужесточены требования к языковой подготовке. По его словам, для поездки почти во все страны, кроме России, знание языка является обязательным. Кроме того, ужесточены и требования к научной организации.

"Жесткие требования теперь прописали к самим кандидатам. Теперь это могут быть только действующие ученые, у которых есть подтвержденный индекс Хирша, публикации международные. То есть, чтобы мы понимали, что это действительно ученые, которые публикуются, участвуют в грантовых проектах и так далее.

Обязательное требование идет теперь к публикациям. То есть во время научной стажировки этот стажер должен, как минимум, подать заявку на публикацию в рейтинговых журналах своих заданий. И обязательно, по возвращении, его исследовательская работа должна регистрироваться в Национальном центре государственной экспертизы", - резюмировал глава Министерства науки и высшего образования РК.

По новым правилам, конкурс стартует в марте. Кроме того, Саясат Нурбек опроверг информацию о том, что госслужащих будут дополнительно отправлять за границу для прохождения языковой стажировки.

"У нас всегда любят переворачивать факты. Во-первых, госслужащие всегда имели возможность ездить по "Болашаку". У нас даже была отдельная квота для госслужащих. Сейчас на самом деле госслужащие участвуют на общих основаниях, по общему конкурсу, какого-то особого порядка или особых привилегий нет у них. Это только по программам магистратуры. Да, будут им представлена возможность дополнительно изучить язык, но не за рубежом, а 9 месяцев здесь, в Казахстане.

Все, что там как описали некоторые эксперты, что вот сейчас госслужащие поедут, будут гулять, останутся там, абсолютно не соответствует действительности информация. Еще раз повторяюсь, все требования, критерии очень жестко пересмотрены. Вместе с этим, новым конкурсом мы уже начнем совершенно по новым правилам, по новым требованиям", - заверил он.

Напомним, на прошлой неделе в Казахстане стартовал прием документов для участия в конкурсном отборе на присуждение стипендии по программе "Болашак".

А в январе в Миннауки подчеркивали, что в Казахстане были утверждены новые правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак". Отмечалось, что правила были ужесточены.

Также в начале этого года президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об уезжающей за рубеж казахстанской молодежи, а также затронул стипендию "Болашак".

В конце прошлого года был опубликован список казахстанцев, ставших обладателями стипендии "Болашак".