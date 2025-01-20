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Правила отбора для присуждения премии "Болашак" изменили в Казахстане

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Студенты возле университета
Студенты. Иллюстративное фото: Mark Draisey photography/Getty Images

В Казахстане утверждены новые правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак", передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

На сайте Миннауки сообщается, что в стране утверждаются новые правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак".

"Новые правила отбора кандидатов для получения стипендии "Болашак" предусматривают обновление конкурсного отбора с введением отсеивающего механизма. Так, в соответствии с этим нововведением, кандидаты, не набравшие необходимое количество баллов, не будут допущены к следующему туру.

В целях дальнейшего улучшения государственного аппарата вводится категория "государственные служащие" для обучения по программе "Магистратура" с возможностью прохождения языковых курса", - сказано в сообщении.

Кроме того, для выпускников программы предусмотрена возможность прохождения трудовой отработки в международных организациях, членом которых является Казахстан.

"Также перечень необходимых документов для участия в конкурсном отборе дополнен мотивационным письмом. Кандидатам, не прошедшим конкурсный отбор, предоставляется право повторного участия в конкурсе в том же календарном году.

В целом, эти изменения направлены на совершенствование международной стипендии "Болашак" и подготовку квалифицированных кадров для различных отраслей экономики страны", - рассказали в Миннауки.

В начале этого года президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об уезжающей за рубеж казахстанской молодежи, а также затронул стипендию "Болашак".

В конце прошлого года был опубликован список казахстанцев, ставших обладателями стипендии "Болашак".

Отметим, в 2023 году требования для претендентов на стипендию "Болашак" также ужесточили в Казахстане. После редакции требований кандидаты при подаче заявлений должны представить сертификат о сдаче экзамена по иностранному языку. Ранее от кандидатов требовалось знание иностранного языка, соответствующее установленным минимальным требованиям, но языковой сертификат предоставлять было не нужно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213324-pravila-otbora-dlya-prisuzhdeniya-premii-bolashak-izmenili-v-kazahstane/

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