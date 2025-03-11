Министр Саясат Нурбек, демонстрируя достижения ученых, случайно обжег себе палец

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в кабмине, рассказывая о достижениях современной науки, случайно обжег себе палец, передает корреспондент NUR.KZ.

Одним из лучших изобретений ученых, по словам Саясата Нурбека, является кабельная продукция.

"В "Казэлектромаш" попросили сделать изоляционные кабели, которые были бы устойчивы к огню. Мы, первое, сделали такие кабели, которые не горят, не воспламеняются, не выделяют вредных веществ. Есть у нас кабели, которые выдерживают низкие температуры, не замерзают, не ломаются. Есть устойчивые к радиации, и так далее... За работу взялись ученые ЕНУ им Л. Н. Гумилева и Института ядерной физики", - сказал министр.

Министр поспешил наглядно продемонстрировать свойства кабеля: вытащил зажигалку и начал его поджигать. При этом он сообщил, что перед экспортом первой партии заходил к премьер-министру и стоял с зажженной зажигалкой полчаса.

Добавим, также сегодня глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал передачу Казахстанско-Британского технического университета государству.

А в конце декабря прошлого года министр заявил о позитивном влиянии перевода времени на жизнь казахстанцев. По этому поводу добавим, что сегодня в правительстве Казахстана озвучили результаты исследований на тему влияния перехода на единый часовой пояс на казахстанцев.