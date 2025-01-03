"Это не "билет в один конец": Токаев высказался об уезжающей за рубеж казахстанской молодежи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi". Перевод интервью опубликовал сайт Акорды, передает NUR.KZ.

У Касым-Жомарта Токаева в интервью поинтересовались, как он относится к выезду казахстанской молодежи за границу на учебу или для трудоустройства.

"Сегодня многие молодые люди стремятся выехать за рубеж, чтобы получить там образование или сделать карьеру. Это неизбежное следствие глобализации, поэтому к данному явлению нужно относиться с пониманием", - сказал президент.

В ведущих мировых университетах, по словам Токаева, казахстанская молодежь может получить добротные знания и опыт, расширить свой кругозор. Поэтому государство не только не препятствует, но и поощряет обучение граждан за рубежом.

"О международной стипендии "Болашак" хорошо известно, организуются также стажировки молодых ученых в зарубежных научных центрах, производится обмен студентами с рядом стран.

Считаю нормальным выезды молодых граждан для профессионального роста или ради более высокого заработка. Молодые люди не должны бояться сорваться с обжитого места, они должны быть мобильными. Всю жизнь сидеть в одном селе или городе, требовать от власти высокой зарплаты за полмесяца на рабочем месте – это уже ушедшая в прошлое архаика, так современные молодые люди не должны себя вести. Нужно стремиться быть там, где твои способности будут востребованы, будь это мегаполис, другой регион или даже другая страна. Под лежачий камень вода не течет", - добавил глава государства.

Токаев также отметил, что находясь за границей, молодые казахстанцы могут принести пользу стране, популяризируя казахские традиции и культуру, способствуя укреплению репутации нашей страны. И это, по словам президента, тоже важная миссия – продвигать бренд Казахстана в мире.

"Однако выезд за рубеж все же не должен рассматриваться как "билет в один конец". Лучше, когда, освоив новые технологии и набравшись опыта, наши сограждане возвращаются домой, в Казахстан. У нас много сфер, в которых квалифицированные специалисты нарасхват. Задача правительства - создать условия для их плодотворной работы в нашей стране", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в марте прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже комментировал миграцию казахстанцев, как внутреннюю, так и за пределы страны.

"Народная мудрость гласит: "Водрузи свой флаг на родной земле". Молодое поколение должно правильно понимать глубинный смысл этих слов. Казахстан - наше священное и общее Отечество, каждый уголок нашей страны - наша родная земля. Молодежь должна одинаково хорошо себя чувствовать во всех регионах, внося вклад в развитие нашей единой и неделимой страны", - рассказал тогда президент.

Тогда же Токаев отмечал, что нужно получать знания в других регионах и даже странах. Важно увидеть своими глазами, как живут другие народы. Следует ехать туда, где есть возможность принести наибольшую пользу себе и своей стране, считает президент.

"Если внутри страны или за границей появляется хорошая возможность достойного легального заработка, то ее надо использовать. Самое главное - быть ответственным гражданином, добросовестно трудиться и зарабатывать честным путем", - добавил президент.

Ранее Токаев также высказывался о воспитании подрастающего поколения казахстанцев.

Стоит отметить, что в своих выступлениях Касым Жомарт Токаев всегда уделяет особое внимание молодым казахстанцам. Так, в своей речи на форуме Президентского молодежного кадрового резерва в феврале президент отметил, что возлагает большие надежды на молодое поколение.

Обращался он к молодежи и в своем выступлении в преддверии Дня Республики, отметив, что все преобразования, осуществляемые сейчас в стране, делаются в первую очередь для них.

Президент также указывал на то, что подрастающему поколению следует прививать любовь к казахским традициям и ценностям.