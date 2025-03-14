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Токаев объявил о начале строительства дороги из Астаны на Транскаспийский маршрут

Опубликовано:

Ремонт дороги
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству приступить к строительству автомобильной дороги из Астаны на Транскаспийский международный транспортный маршрут, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Пользуясь этой возможностью, хочу объявить о начале реализации еще одного важного инфраструктурного проекта. Правительству поручено приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Новая магистраль позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны на 560 километров. Это масштабный проект, который придаст импульс развитию всего Тургайского региона", - сообщил Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая в Бурабае.

Кроме того, по словам президента, в Аркалыке следует восстановить аэропорт и построить там новый аэровокзальный комплекс.

"Все это не только укрепит транспортную связанность страны, но и будет способствовать освоению сельскохозяйственных земель и развитию животноводства в Центральном Казахстане", - добавил Токаев.

Ранее в послании народу Касым-Жомарт Токаев предложил запустить цифровую платформу, через которую общественность будет контролировать ремонт и строительство дорог.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая высказался о религиозных течениях в Казахстане и поручил адаптировать законодательство.

Токаев также высказался о помощи новым областям страны и поручил навести порядок в сфере ведомственных наград.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2228150-tokaev-obyavil-o-nachale-stroitelstva-avtodorogi-iz-astany-na-transkaspiyskiy-marshrut/