Токаев объявил о начале строительства дороги из Астаны на Транскаспийский маршрут
Опубликовано:
Касым-Жомарт Токаев поручил правительству приступить к строительству автомобильной дороги из Астаны на Транскаспийский международный транспортный маршрут, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Пользуясь этой возможностью, хочу объявить о начале реализации еще одного важного инфраструктурного проекта. Правительству поручено приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту.
Новая магистраль позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны на 560 километров. Это масштабный проект, который придаст импульс развитию всего Тургайского региона", - сообщил Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая в Бурабае.
Кроме того, по словам президента, в Аркалыке следует восстановить аэропорт и построить там новый аэровокзальный комплекс.
"Все это не только укрепит транспортную связанность страны, но и будет способствовать освоению сельскохозяйственных земель и развитию животноводства в Центральном Казахстане", - добавил Токаев.
Ранее в послании народу Касым-Жомарт Токаев предложил запустить цифровую платформу, через которую общественность будет контролировать ремонт и строительство дорог.
Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая высказался о религиозных течениях в Казахстане и поручил адаптировать законодательство.
Токаев также высказался о помощи новым областям страны и поручил навести порядок в сфере ведомственных наград.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2228150-tokaev-obyavil-o-nachale-stroitelstva-avtodorogi-iz-astany-na-transkaspiyskiy-marshrut/