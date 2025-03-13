Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Запрет на ввоз куриных яиц хотят ввести в Казахстане

Опубликовано:

Яйца продаются в супермаркете
Яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министерство сельского хозяйства разработало проект приказа по запрету на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана, передает NUR.KZ. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно информации, указанной в проекте приказа, на сегодня в Казахстане насчитывается 70 птицефабрик, в том числе 34 яичного и 29 мясного направления и 7 племенной репродукции.

"По состоянию на 1 января 2025 года численность поголовья птицы в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, в республике во всех категориях хозяйств увеличилась до 45, 2 млн голов или на 2,6%, производство пищевых яиц куриных по итогам 2024 года составило 4 461,1 млн штук (101,3%), что на 1,2% больше объема производства за 2023 год (4 406,8 млн штук).

По официальным данным статистики в 2024 году экспорт яиц пищевых составил 43,2 млн штук, импорт - 87,4 млн штук, обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составляет 99%", - отмечается в пояснительной записке.

Также численность птиц за 2024 год составила 45,1 млн голов, что на 2,6% больше показателя за 2023 год (44,1 млн голов).

При этом импорт куриных яиц в Казахстан на сегодня осуществляется, в основном, из стран ЕАЭС.

"Введение запрета на ввоз яиц положительно повлияет на развитие яичной отрасли в Казахстане и позволит сформировать прозрачную цепочку ценообразования. Для обеспечения западных регионов страны имеется возможность поставки яиц с других регионов в рамках меморандума, в которой регулируется количество участников рынка и устанавливается верхний предел цен. Это предотвращает спекуляции, которые зачастую применяют оптовики, создавая давление на производителей", - отмечается в проекте документа.

По аналогии прошлых лет Минсельхоз предлагает ввести временный запрет на ввоз яиц птицы всеми видами транспорта сроком на 6 месяцев - с апреля по сентябрь этого года.

На публичном обсуждении проект приказа будет находиться до 20 марта 2025 года.

Напомним, прошлой осенью сообщалось, что цены на яйца в Казахстане выросли за год сразу 11,6%. Где был зафиксирован самый сильный рост цен, мы писали здесь.

Позже эксперты объяснили постоянный рост цен на яйца, назвав такое нормой. Птицеводы пояснили, за год цена меняется примерно пять раз - в разные стороны. На уменьшение идет обычно летом, когда люди заменяют яичную продукцию овощами и фруктами. Осенью стоимость яиц производители поднимают выше средней, чтобы возместить убытки за летний период.

При этом в начале прошлого года вопрос с повышением цен на яйца также стоял остро. Тогда Глава Министерства торговли и интеграции высказался о том, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита яиц и мяса птицы, прокомментировав рост цен.

Недавно сообщалось, что Минсельхоз Казахстана намерен принять меры по недопущению реализации серого импортированного яйца, обеспечив их изъятие и ограничив ввоз в страну.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2227758-zapret-na-vvoz-importnyh-kurinyh-yaic-hotyat-vvesti-v-kazahstane/