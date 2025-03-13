Запрет на ввоз куриных яиц хотят ввести в Казахстане

Министерство сельского хозяйства разработало проект приказа по запрету на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана, передает NUR.KZ. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно информации, указанной в проекте приказа, на сегодня в Казахстане насчитывается 70 птицефабрик, в том числе 34 яичного и 29 мясного направления и 7 племенной репродукции.

"По состоянию на 1 января 2025 года численность поголовья птицы в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, в республике во всех категориях хозяйств увеличилась до 45, 2 млн голов или на 2,6%, производство пищевых яиц куриных по итогам 2024 года составило 4 461,1 млн штук (101,3%), что на 1,2% больше объема производства за 2023 год (4 406,8 млн штук).

По официальным данным статистики в 2024 году экспорт яиц пищевых составил 43,2 млн штук, импорт - 87,4 млн штук, обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составляет 99%", - отмечается в пояснительной записке.

Также численность птиц за 2024 год составила 45,1 млн голов, что на 2,6% больше показателя за 2023 год (44,1 млн голов).

При этом импорт куриных яиц в Казахстан на сегодня осуществляется, в основном, из стран ЕАЭС.

"Введение запрета на ввоз яиц положительно повлияет на развитие яичной отрасли в Казахстане и позволит сформировать прозрачную цепочку ценообразования. Для обеспечения западных регионов страны имеется возможность поставки яиц с других регионов в рамках меморандума, в которой регулируется количество участников рынка и устанавливается верхний предел цен. Это предотвращает спекуляции, которые зачастую применяют оптовики, создавая давление на производителей", - отмечается в проекте документа.

По аналогии прошлых лет Минсельхоз предлагает ввести временный запрет на ввоз яиц птицы всеми видами транспорта сроком на 6 месяцев - с апреля по сентябрь этого года.

На публичном обсуждении проект приказа будет находиться до 20 марта 2025 года.

Напомним, прошлой осенью сообщалось, что цены на яйца в Казахстане выросли за год сразу 11,6%. Где был зафиксирован самый сильный рост цен, мы писали здесь.

Позже эксперты объяснили постоянный рост цен на яйца, назвав такое нормой. Птицеводы пояснили, за год цена меняется примерно пять раз - в разные стороны. На уменьшение идет обычно летом, когда люди заменяют яичную продукцию овощами и фруктами. Осенью стоимость яиц производители поднимают выше средней, чтобы возместить убытки за летний период.

При этом в начале прошлого года вопрос с повышением цен на яйца также стоял остро. Тогда Глава Министерства торговли и интеграции высказался о том, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита яиц и мяса птицы, прокомментировав рост цен.

Недавно сообщалось, что Минсельхоз Казахстана намерен принять меры по недопущению реализации серого импортированного яйца, обеспечив их изъятие и ограничив ввоз в страну.