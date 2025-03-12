Минэнерго Казахстана сделало заявление из-за публикаций ряда иностранных СМИ

Минэнерго Казахстана ответило на публикации иностранных СМИ относительно превышения обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

"Министерство энергетики РК в ответ на публикации ряда иностранных СМИ заявляет о полной приверженности соглашению ОПЕК+ и продолжает целенаправленную работу по выполнению обязательств, включая компенсацию объемов, добытых сверх установленных квот. При этом, текущее превышение квот в феврале обусловлено технологическими процессами в рамках Проекта будущего расширения (ПБР) на Тенгизском месторождении. Данный проект носит долгосрочный характер и направлен на обеспечение стабильных поставок энергоресурсов, а также на выполнение наших среднесрочных обязательств", - говорится в сообщении.

Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев провел переговоры с крупнейшими акционерами и недропользователями страны. В ходе обсуждений был подтвержден график выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+, а также согласованы меры по компенсации объемов, добытых сверх установленных квот.

"Республика Казахстан приняла необходимые меры для компенсации временного увеличения добычи. В ближайшей перспективе объемы будут скорректированы таким образом, чтобы полностью соответствовать установленным лимитам. Необходимо также учитывать, что на долю Казахстана приходится всего 1,5% от мировой добычи нефти, а в рамках ОПЕК+ – около 3%. Эти показатели демонстрируют, что Казахстан не оказывает критического влияния на глобальный баланс спроса и предложения, однако, несмотря на это, наша страна остается надежным партнером и выполняет взятые обязательства", - говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что Казахстан неизменно поддерживает стабильность мирового нефтяного рынка и полностью привержен соглашениям ОПЕК+.

"Мы продолжаем тесное сотрудничество с партнерами и готовы к дальнейшему выполнению согласованных решений. Любые дальнейшие планы по развитию нефтедобывающей отрасли Казахстана, будут реализованы исключительно в строгом соответствии с международными обязательствами страны и с учетом ситуации на мировом рынке", - добавили в Минэнерго.

Напомним, в декабре 2024 года в Минэнерго сообщали, что Казахстан не станет повышать уровень добычи нефти из-за соглашения стран ОПЕК+, несмотря на имеющиеся технические возможности.

А в начале того же месяца 8 стран ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи нефти до конца декабря 2026 года. Отмечалось, что страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день до конца марта 2025 года, затем сокращения будут постепенно отменены до конца сентября 2026 года.

До этого в Минэнерго также сообщали, что по итогам 2024 года добыча нефти в стране ожидается на уровне 87,8 млн тонн. При этом недостижение планового показателя добычи отразилось на экспорте нефти.

На днях в Министерстве энергетики Казахстана заявили, что в феврале Казахстан принял все необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках ОПЕК+.