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"Не надо сомневаться в таком специалисте": почему экс-советника президента назначили в Нацбанк, объяснил Сулейменов

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Тимур Сулейменов
Тимур Сулейменов. Фото: ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

На брифинге в Нацбанке председателя Тимура Сулейменова спросили, почему экс-советник президента Ерулан Жамаубаев занял должность первого зама главы Нацбанка, передает корреспондент NUR.KZ.

Главу Нацбанка Тимура Сулейменова попросили прокомментировал назначение Ерулана Жамаубаева, а также напомнили, что в прошлые годы бывший глава Минфина и вице-премьер высказывался за снижение базовой ставки в Казахстане - теперь же, уже работая в Нацбанке, он проголосовал за повышение ставки.

"В целом, я знаю его давно, мы с ним коллеги, работали бок о бок в разных ведомствах, поэтому в его профессиональных качествах не приходится сомневаться. Причины, по которым он в Национальном банке - у него хороший, большой опыт и который нам, как Национальному банку, наверняка пригодится, и пригождается сейчас.

Что касается голосования, голосование по сегодняшнему решению было единогласным. То есть у нас было обсуждение единственное - на шаг или на два поднять (базовую ставку - прим. авт.). Единогласно - значит всеми, в том числе и Еруланом Кенжебековичем", - сообщил Тимур Сулейменов.

Журналист спросила, не означает ли это, что Ерулан Жамаубаев "переобулся" в своем решении после смены места работы.

"Ну, смотрите, вы сравниваете позицию трехлетней давности - в 2022-м году, когда он говорил с позиции 2025-го года. По любому вопросу так можно сказать, 23 года назад я думал, что спортом не надо заниматься, а теперь я считаю, что надо заниматься.

Мне кажется, это неправильная постановка вопроса, не надо сомневаться в профессионализме специалиста такого высокого, хорошего уровня. Он принимает решение, исходя из собственного внутреннего профессионального убеждения", - заявил Тимур Сулейменов.

Напомним, в феврале бывший вице-премьер и советник президента Ерулан Жамаубаев перешел на работу в Нацбанк.

С мая 2020 года Ерулан Кенжебекович занимал должность министра финансов. В марте 2022 года его сделали заместителем премьер-министра - министром финансов РК.

В мае 2024 года Ерулана Жамаубаева назначили советником президента. Прошлым летом его также избрали в совет директоров "Самрук-Казына".

Также напомним, сегодня Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

На прошедшем брифинге председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов объяснил причины повышения базовой ставки..

Добавим, повышением базовой ставки отечественный центробанк заметно ужесточил денежно-кредитную политику в стране, что в конечном итоге может повлиять и на рядовых казахстанцев. Подробнее читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2226342-ne-nado-somnevatsya-v-takom-specialiste-pochemu-eks-sovetnika-prezidenta-naznachili-v-nacbank-obyasnil-suleymenov/