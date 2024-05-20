Бывший вице-премьер и глава Минфина Ерулан Жамаубаев стал советником Токаева

Ерулана Жамаубаева назначили советником президента. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Жамаубаев Ерулан Кенжебекович назначен советником президента Республики Казахстан", - говорится в Telegram-канале Акорды.

Напомним, что с мая 2020 года Ерулан Кенжебекович занимал должность министра финансов. В марте 2022 года его сделали заместителем премьер-министра - министром финансов РК.

Его преемником на посту главы ведомства в феврале стал Мади Такиев.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года. В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит".

В 2009 году - Международную бизнес школу при Казахском экономическом университете им. Т. Рыскулова, специальность - "Стратегический менеджмент" (МДА).

Трудовой путь начал в 1996 году.

С 2006 по 2014 год - директор департамента координации Национального банка РК.

С 2014 по 2015 год - управляющий директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана".

В 2015 году был заместителем заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента.

С 2015 по 2018 год - заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента.

С 2018 по 2019 год - помощник президента.

С 2019 по 2020 год - ответственный секретарь Министерства финансов.

С 2020 по 2022 год - министр финансов.

С 2022 по февраль 2024 года - заместитель премьер-министра - министр финансов РК.