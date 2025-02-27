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"Это политический вопрос": депутат считает оправданной трату 2,5 млрд тенге на парад в День Победы

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Вечный огонь
Вечный огонь. Иллюстративное фото: акимат Алматы

В кулуарах сенатор Андрей Лукин заявил, что считает оправданной трату 2,5 млрд тенге на парад в День Победы, несмотря на поручения о сокращении расходов в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это более чем оправдано (трата такой суммы - прим. ред.). Это политический вопрос, который воспринят нашим обществом только с позитивной стороны. Казахстанцы все готовятся к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Одним из масштабных таких мероприятий будет проведение 7 мая парада Вооруженных сил Республики Казахстан", - заявил депутат Андрей Лукин.

Он добавил, что парадом заинтересуются и в других странах мира.

"Исходя из этого, внимание будет приковано не только всех казахстанцев, но, наверное, и мировой общественности. В этом отношении решение абсолютно правильное, каких-либо вопросов не вызывает. И любые затраты являются оправданными", - заявил Лукин.

Напомним, в октябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, юбилей объединяет все народы СНГ, символизируя торжество идей свободы и справедливости.

"Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - заявил тогда президент.

В январе Минтруда сообщило какую сумму в этом году выплатят ветеранам ВОВ.

Недавно на брифинге Минобороны и Минкультуры рассказали о проведении в Астане парада в честь 80-летия Победы - он пройдет 7 мая. Сообщалось, что на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

Несколько дней назад в Минобороны Казахстана показали, как выглядит официальный логотип к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вчера стало известно, что в Алматы проводятся восстановительные работы вокруг культового места в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев - Мемориала Славы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2224148-eto-politicheskiy-vopros-deputat-schitaet-opravdannoy-tratu-2-5-mlrd-tenge-na-parad-v-den-pobedy/