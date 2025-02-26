Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мемориал Славы обновят в Алматы к празднованию 80-летия Победы

Опубликовано:

Мемориал Славы
Мемориал Славы. Фото: акимат Алматы

В Алматы проводятся восстановительные работы вокруг культового места в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев - Мемориала Славы, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

В Алматы проводятся восстановительные работы вокруг Мемориала Славы. Эти работы приурочены к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и были начаты на основании результатов комиссии, оценившей степень износа гранитных и каменных плит и брусчатки.

Мемориальный комплекс существует уже 50 лет, за это время гранитное покрытие, брусчатка и каменные плиты значительно износились, появились трещины и местами разрушения. Ремонт здесь не проводился более 20 лет.

В связи с этим было принято решение о проведении восстановительных работ с сохранением исторического облика и возвращением его в первозданный вид.

Работы включают очистку пескоструйным аппаратом гранитных плит, обрамляющих центр Мемориала Славы - постамент Вечного огня. Кроме того, будет очищен и приведен в порядок гранитный плитняк, а также будет заменена брусчатка между мемориальным комплексом и Вознесенским собором. Восстановительные работы планируется завершить в апреле 2025 года.

К инициативе проведения ремонтных работ присоединилась внучка знаменитого героя Советского Союза Ивана Панфилова - Алуа Байкадамова.

"Плиты на Вечном огне 50 лет подвергались атмосферным влияниям - дождю, снегу и палящему солнцу. А у нас в Алматы бывают большие перепады температуры.

Последние лет 15 свою лепту в разрушение не только бетонного пласта, на котором лежат плиты, но и камня, которым облицован Вечный огонь, внесли скейтеры, самокатчики и велосипедисты, которым было наплевать на память и мемориал. Все это привело к образованию трещин на плитах, которыми был облицован Вечный огонь.

Когда были подняты плиты, стало ясно, что бетон фактически превратился в песок, что хорошо видно на фотографии. Сегодня убирается разрушенный бетон, идет замена армирования, и, конечно же, замена только разрушенных плит", - отметила в социальных сетях Алуа Байкадамова.

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев - историко-архитектурный и мемориальный заповедник. Получил свое название в 1942 году в честь подвига 28 героями-панфиловцами при обороне Москвы. Расположенный на территории Мемориал Славы был открыт 8 мая 1975 года, в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Акимат напоминает также, что осенью 2024 года проводился ремонт территории парка со стороны ул. Казыбек би и вокруг памятника им. Панфилова. Данный участок нуждался в серьезном обновлении: в разбитом состоянии находились плиты, обрамляющие монумент, а также пандусы и ступени. В рамках текущего ремонта на участке общей площадью 500 кв. м была уложена гранитная плитка, установлены пандусы и проведена ливневая система.

Добавим, ранее в Минтруда сообщили, что ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.

По данным министерства, по состоянию на 20 января в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Кроме того, в стране живут 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.

Несколько дней назад в Минобороны Казахстана показали, как выглядит официальный логотип к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. И рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

Напомним, в октябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, юбилей объединяет все народы СНГ, символизируя торжество идей свободы и справедливости.

"Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - заявил тогда президент.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223884-memorial-slavy-obnovyat-v-almaty-k-prazdnovaniyu-80-letiya-pobedy/