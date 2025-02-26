Мемориал Славы обновят в Алматы к празднованию 80-летия Победы

В Алматы проводятся восстановительные работы вокруг культового места в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев - Мемориала Славы, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

В Алматы проводятся восстановительные работы вокруг Мемориала Славы. Эти работы приурочены к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и были начаты на основании результатов комиссии, оценившей степень износа гранитных и каменных плит и брусчатки.

Мемориальный комплекс существует уже 50 лет, за это время гранитное покрытие, брусчатка и каменные плиты значительно износились, появились трещины и местами разрушения. Ремонт здесь не проводился более 20 лет.

В связи с этим было принято решение о проведении восстановительных работ с сохранением исторического облика и возвращением его в первозданный вид.

Работы включают очистку пескоструйным аппаратом гранитных плит, обрамляющих центр Мемориала Славы - постамент Вечного огня. Кроме того, будет очищен и приведен в порядок гранитный плитняк, а также будет заменена брусчатка между мемориальным комплексом и Вознесенским собором. Восстановительные работы планируется завершить в апреле 2025 года.

К инициативе проведения ремонтных работ присоединилась внучка знаменитого героя Советского Союза Ивана Панфилова - Алуа Байкадамова.

"Плиты на Вечном огне 50 лет подвергались атмосферным влияниям - дождю, снегу и палящему солнцу. А у нас в Алматы бывают большие перепады температуры.

Последние лет 15 свою лепту в разрушение не только бетонного пласта, на котором лежат плиты, но и камня, которым облицован Вечный огонь, внесли скейтеры, самокатчики и велосипедисты, которым было наплевать на память и мемориал. Все это привело к образованию трещин на плитах, которыми был облицован Вечный огонь.

Когда были подняты плиты, стало ясно, что бетон фактически превратился в песок, что хорошо видно на фотографии. Сегодня убирается разрушенный бетон, идет замена армирования, и, конечно же, замена только разрушенных плит", - отметила в социальных сетях Алуа Байкадамова.

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев - историко-архитектурный и мемориальный заповедник. Получил свое название в 1942 году в честь подвига 28 героями-панфиловцами при обороне Москвы. Расположенный на территории Мемориал Славы был открыт 8 мая 1975 года, в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Акимат напоминает также, что осенью 2024 года проводился ремонт территории парка со стороны ул. Казыбек би и вокруг памятника им. Панфилова. Данный участок нуждался в серьезном обновлении: в разбитом состоянии находились плиты, обрамляющие монумент, а также пандусы и ступени. В рамках текущего ремонта на участке общей площадью 500 кв. м была уложена гранитная плитка, установлены пандусы и проведена ливневая система.

Добавим, ранее в Минтруда сообщили, что ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.

По данным министерства, по состоянию на 20 января в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Кроме того, в стране живут 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.

Несколько дней назад в Минобороны Казахстана показали, как выглядит официальный логотип к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. И рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

Напомним, в октябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, юбилей объединяет все народы СНГ, символизируя торжество идей свободы и справедливости.

"Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - заявил тогда президент.